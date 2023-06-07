Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. Yıl Şenliği'ne katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatanını, bayrağını seven gençleri yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Çankaya Müftülüğünce Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. Yıl Şenliği'ne katıldı.

Erbaş, buradaki konuşmasında, 4-6 yaş sınıflarının açılmasından bu yana 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu sürede yaklaşık 1 milyon öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Bu yıl 210 bin öğrencinin eğitim aldığı 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki eğitimi çok önemsediklerini ifade eden Erbaş, "4-6 yaş Kur'an kurslarında Rabbini, peygamberini öğrensin, büyüklerini sevsin, büyüklerine saygı göstersin, küçüklerine sevgi göstersin, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi nedir, değerlerimizi onlara öğretelim düşüncesiyle sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanete en güzel bir şekilde riayet ederek çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ettik." diye konuştu.

Müftülüklerin 4-6 yaş Kur'an kurslarının niteliklerini artırmak için büyük gayret içinde olduklarını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş heyecan ve sevgi işidir. Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Onlar hakikaten zoru başarıyorlar. Evimizde birkaç çocuğumuz olsa onların terbiyesi için ne büyük mücadeleler veriyoruz. Ama Kur'an kursu öğreticilerimiz büyük fedakarlıklar göstererek yirmiye yakın çocuğun eğitimi ile meşgul oluyorlar. Onlara Rabbimizi, Peygamberimizi öğreterek, Kur'an-ı Kerim'i tanıtarak, değerlerimizi öğreterek geleceğe hazırlıyorlar. Geleceğimiz aydınlık, Allah'ın izniyle. Vatanını, bayrağını seven gençleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz."

Anne ve babalara teşekkür eden Erbaş, "Sizler gayret etmeseydiniz biz sınıfları dolduramazdık. Türkiye genelinde bir milyon civarında mezun veremezdik." dedi.

Programa Başkan Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar ile öğrencilerin aileleri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.