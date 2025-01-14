Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Protokolünü Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2025 yılı ve sonraki yıllarda da vatandaşlarımızın en güzel bir şekilde hac farizasını yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen 2025 Yılı Hac ve Umre Hizmetleri Fuarı'nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün standında açıklamalarda bulunan Erbaş, önceki gün, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2025 yılı hac protokolünü imzaladıklarını hatırlatarak, bu yıl 85 bin vatandaşın haccını daha nitelikli bir şekilde yapmaları için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Açılışını yaptıkları fuara 175 ülkeden temsilcilerin katıldığına dikkati çeken Erbaş, "Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bir stant açtık. Bu stantta çalışmalarımızı ve hacılarımızla ilgili 40 yıllık birikimi burada tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 2023 yılında "Hacılarına en fazla hizmet çeşitliliği sunan hac organizasyonu" ve 2024'te "En disiplinli hac organizasyonu" alanlarında Diyanet İşleri Başkanlığına birincilik ödüllerinin verildiğini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 ve 2026 yılı hac dönemlerinde geçmişe göre eksikliklerimizi tamamlayarak büyük bir memnuniyet içerisinde hacılarımızı tekrar Türkiye'ye döndürmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bütün ekibiyle birlikte bu konuya gerçekten çok ehemmiyet veriyor."

"Türkiye olarak iyi bir tanıtım yapacağız"

Başkan Erbaş, fuarın 4 gün süreceğine işaret ederek, "Burada Türkiye olarak iyi bir tanıtım yapacağız. 2025 yılı ve sonraki yıllarda da vatandaşlarımızın en güzel bir şekilde hac farizasını yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuardaki stantlarda incelemelerde bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı standındaki yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş'a ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz eşlik etti.