Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu'nu İnceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke Ayniyat ve İaşe ile Servis başkanlıklarınca yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Murat Akdoğan, Servis Ekip Başkanı Faruk Söyler'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Servis ekip noktalarına telsizle seslenen Erbaş, çalışanlara başarılar ve kolaylıklar diledi.

Gazetecilere hac organizasyonlarıyla ilgili açıklamada bulunan Erbaş, Ayniyat ekip başkanlıklarının önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Çok büyük bir organizasyonu yürüttüklerini belirten Erbaş, "Mekke'de bulunan 50 bin hacımıza sağlıklı yemek ikram ediyoruz. Biz istiyoruz ki hacılarımız sağlıklı beslensinler. Diyetisyenler eşliğinde yapılan yemekler, Türk aşçılarının koordinasyonunda hacılarımıza sunuluyor. Hacılarımızın damak tadına uygun lezzeti yakalama gayretindeyiz. Çölyak hastalarımız için özel yemekler yapılıyor. Ekmekler getiriliyor. Otellere kadar götürülüp hacılarımıza ikram ediyoruz." dedi.

Ziyarette Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.