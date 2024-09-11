Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac Organizasyonu İçin Hazırlıkları Değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatandaşlarımızın haccın ruhunu doyasıya yaşayacağı bir organizasyon gerçekleştirme idealimizi her daim canlı tutmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kutsal topraklara iki ay gibi bir sürede 85 bin hacı adayını götürüp, ibadetlerini yaptırdıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirmenin önemli ve büyük bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Bu organizasyonun görünen görünmeyen birçok yönü, zorluğu, çok farklı çalışma alanları var. Bunun için görevli birimlerin kendi içerisinde birbiriyle doğru, sağlıklı bir ilişki içinde olmaları hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En az sorun ve sıkıntıyla hac organizasyonunun tamamlanmasının, birlik, beraberliğin, birbirini anlamanın, sabırla işe yoğunlaşmanın ve bu işi ibadet niyetiyle yapmış olmanın sonucu olduğunu vurgulayan Erbaş, "Biz orada yaptığımız ibadetlerin yanında hacılarımıza hizmet etmekle büyük sevap kazanıyoruz. Hacılara hizmete ibadet gibi itina gösteriyoruz. 'Rahman'ın misafirleri' diyoruz. Rahman'ın misafirlerine ne kadar çok hizmet edersen sevabınız o kadar artar. Nitekim hac görevlisi olmak, şükrü mucip bir nimettir ve bu nimetin şükrü de ancak hacıya hizmetle ifa edilir." ifadesini kullandı.

"Hac, irşattır"

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda 40 yılı aşan bir tecrübeye sahip, bu alanda bir kalite standardı ve marka olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

"Nitekim bu sene Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 'En Disiplinli Hac Organizasyonu' kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığımıza birincilik ödülü vermiştir. Yine geçen sene hacılarına 'En Çok Çeşitlilikte Hizmet Sunan Hac Organizasyonu' birincilik ödülünü verdi. Bu sene yine 2024 yılının başlarında Cidde'de katılmış olduğumuz hac hazırlıkları fuarında 'Hacca En İyi Hazırlanan Organizasyon' ödülü aldık.

Bu güzellik ve itibarda emeği olan sizlere ve geçmişten günümüze hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden, emeği geçen cümle kardeşlerimizden, hocalarımızdan razı olsun. Hac, irşattır, amaç budur. Hacılarımızın amacı, hac farizasını yerine getirmek. Bizim vazifemiz, hac farizasını yerine getirmek için evinden çıkıp zamanını Mekke'de, Medine'de geçiren hacılarımızı irşat etmek. Hac irşattır diyorum. Haccın, Müslüman hayatının tamamını kuşatan, inanç, düşünce, ibadet, eylem ve ahlakı bir arada bulundurduğunu sürekli vurguluyoruz."

"Haccı bir turistik seyahate dönüştürecek her türlü anlayış karşısında gereken tedbiri almak zorundayız"

Bütün görevlilere hacdan döndükten sonra hacılarıyla irtibatlarını koparmamaları, iletişimlerini, hizmetlerini devam ettirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, hacca gelen basın mensupları vesilesiyle hem irşat hizmetlerini geniş kitlelere duyurduklarını hem de hac organizasyonu çerçevesindeki hizmetleri kamuoyuyla anında paylaştıklarını aktardı.

İstatistiklere bakıldığında hac mevsimini fırsat bilerek milletimizi din konusunda aydınlatmak, irşat hizmetleri ve bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptıkları faaliyetlerin yazılı ve görsel basında çok büyük bir yer tuttuğunu gördüklerini belirten Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz hac hizmetlerimizi her sene daha iyi noktalara getirmenin gayreti içinde olmak zorundayız. Yapılan hizmetleri ve güzellikleri yeterli görmememiz gerekiyor. Mevcut durumu yeterli görmemiz aslında bir gerileme emaresidir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının eksikliklerin tespiti ve bu eksikliklerin bir sonraki yıla taşınmaması için hac ve umrede yaptığı denetimler önem taşıyor. Haccın maddi ve fiziki imkanları iyileştikçe manevi yönün ve ibadet boyutunun ihmal edilmesi gibi bir risk var. Bu riskin altını da çizmek isterim.

Bu sebeple haccı bir turistik seyahat eylemine dönüştürecek her türlü anlayış, düşünce ve girişim karşısında da gereken tedbiri almak zorundayız. Vatandaşlarımızın bu kutlu atmosferden azami derecede müstefit olacağı ve haccın ruhunu doyasıya yaşayacağı bir organizasyon gerçekleştirme idealimizi her daim canlı tutmak mecburiyetindeyiz. Toplantımızı bu gayeye hizmet edecek şekilde değerlendirelim inşallah."

Toplantı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın da birer konuşma yaptığı toplantıda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Başkanlık yöneticileri, 2024 Yılı Hac Organizasyonu'nda görev alan ekip başkanlarının yanı sıra kafile başkanları, irşat ve din görevlilerini temsilen görevliler katıldı.

Yarın da sürecek toplantıda, hac organizasyonunda verimliliği artırmak için yapılan çalışmaların oturumlar halinde değerlendirmesi yapılacak.