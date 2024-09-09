Diyanet Akademisi 2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Programı Açılışı Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı"na katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün dünyanın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığına işaret ederek, "İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet Akademisi 2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı"na katıldı.

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda aday din görevlilerine ilk dersi veren Başkan Erbaş, Diyanet Akademisi'nin hizmet içi eğitimlerle birlikte fonksiyonel hale geldiğini ve Başkanlık olmak üzere Türkiye ve İslam alemi için önemli bir merkeze oturduğunu söyledi.

"4 ilimizde Kur'an eğitim merkezlerimiz eğitimlerine başlıyor"

Başkan Erbaş, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı açısından çok önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hem diyanet akademimizin yüksek ihtisas eğitiminin başladığı gün hem ara vermiş olan din görev adayları kardeşlerimizin yeniden eğitime başladığı gün hem Diyanet Akademisi'yle birlikte bizim için büyük bir kazanım olan Kur'an eğitim merkezlerimizin dördünün açılarak başladığı gün bugün. Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa Eğitim Kur'an Eğitim Merkezleri'ndeki yavrularımız eğitimlerine başlıyorlar. Buradan onları da tebrik ediyorum.

Bugün aynı zamanda 4-6 yaş ve 7-10 yaş Kur'an kurslarımızın eğitimlerine başlama günü. Sadece geçen yıl 250 bin kadar çocuğumuz 4-6 yaş, 40 bine yakın çocuğumuz 7-10 yaş arası Kur'an kurslarına devam etti. Bu sene müftülerimizden aldığım sözle 7-10 yaşı 100 bine, 4-6 yaşı da daha fazla yukarılara çıkarma hedefimiz var. Buradan çocuklarımıza başarılar diliyorum."

Bugün tüm okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başladığını işaret eden Başkan Erbaş, "Çanakkale'den Gazze'ye ifadesinde çok büyük bir mesaj var. Bu mesaj bizim Gazzeli kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyor. Orada masum yavruların, bebeklerin, çocukların, kadınların; canilerin, zalimlerin bombardımanı altında nasıl can verdiğine bir dikkat çekmek var. ve bütün Müslümanların Gazze'ye, Filistin'e sahip çıkması gerektiği mesajı var, bu mesajla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım" dedi.

"Diyanet Akademisi sayesinde hocalarımız daha donanımlı şekilde göreve başlayacak"

"Bugün Diyanet hizmetleri için büyük bir imkan olarak gördüğümüz Diyanet Akademisi'ni de hayata geçirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz." ifadesini kullanan Başkan Erbaş, "Başkanlığımızın tüm ihtisas ve eğitim merkezlerini bünyesinde toplayan Diyanet Akademisi eğitim öğretim hizmetlerimizi daha ileri bir noktaya taşıyacaktır inşallah. Diyanet Akademisi sayesinde hizmet öncesi eğitimlerle hocalarımız daha donanımlı şekilde göreve başlayacak. Hizmet içi ve ihtisas eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir." dedi.

"Yüksek ihtisas merkezlerimiz insanlık için büyük bir öneme haiz kurumdur"

Başkan Erbaş, yüksek ihtisas merkezlerinin başkanlığın kuruluş misyonunu gerçekleştirecek nitelikli kadrolar yetiştirmek adına hizmet veren saygın ve mümtaz kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Dinimizin temel kaynaklarını referans alarak, merhamet, adalet ve güzel ahlak ekseninde ilim, irfan, hikmete dayalı bir toplum inşa etmenin medeniyetimizdeki kodlarını tanımaktır. Bu meyanda ihtisas eğitiminin İslami ilimler geleneğiyle sağlıklı ve nitelikli bir iletişim kurmak, derinlikli ilmi çalışmalara rehberlik etmek, kaynaklara doğrudan ulaşarak İslam dinini doğru anlamak ve hiçbir kesimini dışlamadan bütün toplumu aydınlatarak insanımızı geleceğe taşımak gibi önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla yüksek ihtisas merkezlerimiz ülkemiz, alemi İslam ve insanlık için büyük bir öneme haiz kurumlardır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ümmet ve insanlık için büyük bir umut ve imkan olduğunu, aynı şekilde yüksek ihtisas merkezlerinin de diyanetin umudu, imkanı ve geleceği olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, "Böyle önemli bir müesseseye adım atmanın haklı onurunu ve heyecanını yaşadığınız bugünde bu ideali ve bu hakikati asla kaybolmayacak şekilde aklınıza ve gönlünüze nakşetmenizi özellikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"İnsanlar geleceğe umutla bakamıyor"

Başkan Erbaş, bugün dünyanın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığına işaret ederek, "İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunlarının yanı sıra ümmet olarak Müslümanların da ayrıca ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Dünya insanının büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun, yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz." dedi.

"En büyük imkanımız, imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir"

Konuşmasının sonunda kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"En sağlam dayanağımız Kur'an ve sünneti referans almamızdır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. En büyük imkanımız, imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir, bu çizgiden hiçbir zaman sapmayalım. En çok ihtiyaç duyacağımız şey yüce bir ideal, adanmışlık ruhu ve bitmeyen bir heyecandır, bunlardan hiçbir zaman taviz vermeyelim. Yüce dinimiz İslam'a ve insanlığa hizmet etmek en büyük idealimiz, bu uğurda adanmışlık ruhuyla çalışmak en büyük bahtiyarlığımız ve çalışmalarımızın meyvelerini görmek en büyük heyecan kaynağımızdır. Bu itibarla idealinizi büyük, heyecanınızı canlı tutun, kendinizi önemseyin."

Türkiye genelindeki Diyanet Akademisi Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki din görevlileri 2024-2025 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı'nı canlı bağlantıyla izledi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile I. Hukuk Müşaviri Selami Açan da katıldı.