Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, '2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac organizasyonları içerisinde Türkiye olarak her zaman en iyi olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac organizasyonları içerisinde Türkiye olarak her zaman en iyi olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Erbaş'ın, burada yaptığı konuşmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Erbaş konuşmasında hac yolculuğunun müminler için özlemlerin en büyüğü, kavuşmaların en heyecanlısı ve yolculukların en hayırlısı olduğunu belirtti.

On binlerce vatandaşın yıllarca süren heyecanlı bekleyişlerinin ardından ibadetlerini yerine getirmek üzere, İslam'ın doğduğu topraklara doğru yola çıkmaya hazırlandığını dile getiren Erbaş, hacca gitmek için 14 yıldır bekleyen vatandaşların olduğuna dikkati çekti.

Bu vatandaşların hacca yapacakları kutlu yolculukta hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erbaş, hac gibi büyük organizasyonların büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğini aktardı. Erbaş, "Dünyadaki bütün İslam ülkelerinden, Müslümanların azınlıkta bulunduğu ülkelerden milyonlarca hacı gelmekte, yüzlerce organizasyon yapılmakta ama bütün bu organizasyonlar içerisinde Türkiye olarak her zaman en iyi olmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığın hac organizasyonu hususunda aynı zamanda İslam ülkelerine de örnek teşkil ettiğini, yıllar geçtikçe kendini yenileyip, bir önceki seneden daha iyi hizmet üretebilmenin gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam düşüncesinin ve Müslüman hayatının temel ilkelerine bünyesinde toplayan hac, ulusal ve uluslararası etkileriyle kardeşlik ve birliktelik ruhunu dinamik biçimde yaşatan Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bulunduğu küresel bir kongredir." değerlendirmesini yaptı.

Hac ibadetinin İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mektep olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizlere birtakım semboller üzerinden yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretme noktasında da çok önemli bir fonksiyonu vardır. Maddi hazların öne çıkarıldığı, manevi değerlerin ötekileştirilerek kişisel arzu ve hayatın odağına yerleştirildiği günümüzde hac ibadeti, insanı merkeze alan değerleriyle ayrı bir önem kazanmaktadır."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadetinin doğru, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileriye seviyeye taşıdığını söyledi.

Toplantıya, ayrıca Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Eğitim Merkezleri Müdürü İyad Muhammed Fadul ile 422 kafile başkanı katıldı.