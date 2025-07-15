Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kur'an-ı Kerim Programı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kur'an-ı Kerim Programı'nda aziz şehitleri yad ettiklerini, kahraman millet, vatan ve tüm insanlık için dualar ettiklerini ifade etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Beştepe Millet Camii'nde düzenlenen programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programa ilişkin videoyu da paylaşarak, aziz şehitleri yad ettiklerini, kahraman millet, vatan ve tüm insanlık için dualar ettiklerini belirtti.