Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Sanat ve Din Üzerine Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Sanat ve Din Üzerine Mesajlar
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, MÜSDAV tarafından düzenlenen 'Camiler ve Cami Eksenli Din Hizmetleri MÜSDAV 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışında sanatın dinle olan bağlantısına dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Dinimizin gönül boyutunu yakalayabilirsek, sanatın bize sunduğu güzellikleri de kazanmış oluruz." ifadesini kullandı.

Arpaguş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından Ahmet Hamdi Akseki Camii Sergi Salonu'nda düzenlenen Camiler ve Cami Eksenli Din Hizmetleri MÜSDAV 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışını yaptı.

Burada konuşan Arpaguş, İslam'ın temsil noktasında sanattan istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Etkinliğe katılan tüm eser sahiplerini tebrik eden Arpaguş, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sanat Allah'ı aramakmış." sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gözlerden gönüllere bir kadrajla baktığımızda, zahiri gözümüzden manevi gözümüze bir yol bulabilirsek, kadrajımızı ona göre ayarlayabilirsek, maddeden manaya ciddi bir geçişle dinimizin gönül boyutunu yakalayabilirsek, o kadrajımızdan neyi görebiliyorsak, amaçladığımız din, iman adına gönlümüze o kadrajın iz olarak düşürdüğü hakikatleri sanat vesilesiyle göreceksek, işte o zaman sanatın bize sağlayacağı güzellikleri de kazanmış oluruz."

Fotoğraf yarışmasında Emrah Ildız "İbadet" başlıklı fotoğrafıyla birincilik, Uğur Bulut "İbadet Aşkı Engel Tanımaz" başlıklı fotoğrafıyla ikincilik, İbrahim Aysündü "Yansıma" başlıklı fotoğrafıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü. Mehmet Özdemir'in "İmam ve Kartopu" başlıklı fotoğrafı mansiyon ödülünü aldı.

Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, eser sahipleri ve davetliler katıldı. 33 fotoğrafın yer aldığı sergi, 8 Aralık'a kadar Ahmet Hamdi Akseki Camii Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
