Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, müminlerin kalplerini yoran hata ve günahlar için af dilemeleri gerektiğini vurguladı. Berat gecesinin rahmet dolu bir zaman dilimi olduğunu belirten Arpaguş, bu geceyi fırsat bilerek hayatın muhasebesini yapmak gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Kalplerimizi yoran, bizi huzur-u ilahide mahcup edecek hata ve günahlarımız için Rabbimizden samimiyetle af dilemeli, iman ve istikamet üzere bir hayat yaşama azmimizi güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Arpaguş yayımladığı mesajında, İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, Berat gecesine kavuşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını vurguladı.

Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine mazhar olmanın ve ebedi kurtuluşa ermenin, mümin gönüllerin en büyük muradı ve nihai hedefi olduğunu belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple mümin, kendisine bahşedilen ömür sermayesinin her anını Yüce Allah'ın bir lütfu olarak bilir ve hayatını O'nun rızasını kazanma gayesiyle sürdürür. Müminler için ömrün her anı kıymetlidir. Bununla beraber salih amellerin kat kat mükafatlandırıldığı, dua ve niyazların kabul edildiği, hata ve günahların affedildiği bereketli zaman dilimleri vardır. İdrak ettiğimiz Berat gecesi, hayat yolculuğunun böylesine müstesna bereket duraklarından biridir. Rabbimizin kullarını engin lütfuyla karşıladığı, rahmetiyle yeryüzünü çepeçevre kuşattığı bu mübarek gece, yaratılış gayemiz doğrultusunda kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlükata karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatır.

Her işin hikmetle ayrıştığı bu geceyi fırsat bilerek tüm benliğimizle Yüce Rabbimize yönelmeli ve hayatımızın kapsamlı bir muhasebesini yapmalıyız. Kalplerimizi yoran, bizi huzur-u ilahide mahcup edecek hata ve günahlarımız için Rabbimizden samimiyetle af dilemeli, iman ve istikamet üzere bir hayat yaşama azmimizi güçlendirmeliyiz. Onun engin rahmetine ve mağfiretine olan inancımızı, rızasını kazanma yönündeki kararlılığımızı ve umudumuzu pekiştirmenin gayreti içinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini hakkıyla idrak ederek onu hayatımızın kılavuzu haline getirmeli ve Peygamber Efendimizin (s.a.s) örnekliğinde yaşantımıza çeki düzen vermeliyiz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok