Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Milletimizin Manevi Hayatına Rehberlik Etmek, Sorumluluk Alanımızdır

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Gençlik merkezlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, cezaevlerinde, üniversite yurtlarında ve daha pek çok alanda hizmet üretmek ve bütün bu alanlarda milletimizin her bir ferdinin manevi hayatına rehberlik etmek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sorumluluk alanımızdır." dedi.

Arpaguş, Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen "3. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Programı"na katıldı. Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen programda mezun kursiyerlere son dersini veren Başkan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında Kur'an öğretimi ve eğitimi programlarının özel bir yeri olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 4-6 yaş kurslarından hafızlık kurslarına, ihtiyaç odaklı programlardan yaz Kur'an kurslarına kadar birçok farklı formatta aktif olarak Kur'an ve din eğitimi veren bir kurum olduğuna dikkati çeken Başkan Arpaguş, "Verilen bu eğitimleri, milletimizin bu sahada güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında büyük bir imkan olarak görüyoruz. Bu kurslarımızı, Kur'an-ı Kerim'in ilkelerinin ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) örnekliğinin hayata taşınması hususunda güçlü bir zemin olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Başkan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinin sadece mihrap, minber, kürsü görevlerinden ve Kur'an hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, "Günümüz toplumunun ihtiyaçları, din görevlilerinin görev alanını cami ve Kur'an kursu duvarlarının çok ötesine taşımayı da gerektirmektedir. Gençlik merkezlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, cezaevlerinde, üniversite yurtlarında ve daha pek çok alanda hizmet üretmek ve bütün bu alanlarda milletimizin her bir ferdinin manevi hayatına rehberlik etmek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sorumluluk alanımızdır." ifadelerini kullandı.

"Zorlu süreçten yüz akıyla çıkmanın yolu, Kur'an ve sünnete sarılmak"

İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin inanç ve kültür alanındaki etkileşimi küresel bir boyuta taşıdığını aktaran Başkan Arpaguş, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir düşünce, kısa sürede bütün insanlığı etkisi altına alabilmektedir. Hayatın birçok alanını etkileyen oldukça karmaşık ve bir o kadar da zorlu olan bu süreçten yüz akıyla çıkmanın yolu, öncelikle temel kaynaklarımız Kur'an ve sünnete sarılmak, inanç ve medeniyet değerlerimizi olabildiğince kuşanabilmektir. Doğru bilgi edinmek ve bu bilgiyi doğru şekilde aktarabilmektir. Bunu yaparken de topluma en güzel şekilde örneklik etmek, nezaket ve zarafetle davranmak, hizmette dirayet göstermek ve bu yolda kararlılıkla yürütmektir."

Program, Başkan Arpaguş'un mezun kursiyerlere başarı belgelerini takdim etmesinin ardından tamamlandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, 1. Hukuk Müşaviri Ertuğrul Coşkun, Özel Kalem Müdürü Mehmet Fatih Sönmez, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Sarıcaoğlu, mezun kursiyerler ve aileleri katıldı.