Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Gaziantep Forum 2" programında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Özellikle Filistin ve Gazze ekseninde yaşananlar göstermiştir ki, Müslümanların ilmi, fikri, siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri alanlarda iş birliği geliştirmekten ve müşterek kurumsal yapılar oluşturmaktan başka bir çıkış yolu bulunmamaktadır." dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde, Valilik, Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri işbirliğinde, "İslam dünyası nereye? Güçlü bir gelecek için persfektif" temasıyla" gerçekleştirilen "Gaziantep Forum 2" etkinliğinin açılış programı Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, Müslümanların gelecek perspektifine ışık tutacak bu ilmi toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Arpaguş, burada ortaya konacak fikir ve değerlendirmelerin İslam dünyasının geleceği için yeni ufuklar kazandıracağına inandığını ifade ederek, "Maddi ve manevi krizlerin dünyayı kuşattığı bir zamanda yaşıyoruz. 20. yüzyılın başlarında yaşanan iki büyük dünya savaşından sonra kurulan küresel sistemin her yönüyle iflas ettiği bir süreçten geçiyoruz. Sözde dünya barışını tesis etmek için kurulmuş olan uluslararası yapılar, hukuk sistemleri ve ortaya konulan normlar, etkisini yitirmiş ve yeryüzü tam anlamıyla bir kaos ve kargaşa ortamına sürüklenmiştir." diye konuştu.

Başta bu bölge olmak üzere dünyanın pek çok yerinin zulüm, şiddet ve katliamlara sahne olduğunu ifade eden Arpaguş toplumların, adaletsizliğe, haksızlığa, açlık ve yoksulluk girdabına mahkum edildiğini kaydetti.

Güçlünün zayıfı ezdiği, vicdanları sızlatan acıların hayatı yaşanmaz hale getirdiği bu dönemde insanlığın, bir çıkış yolu, bir kurtuluş ışığı, bir esenlik iklimi aradığını belirten Arpaguş, şunları söyledi:

"Böyle bir vasatta, İslam dünyasının bugününü ve yarınını konuşmak, daha iyi bir gelecek için güçlü bir perspektif oluşturmak maksadıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sahip olduğu imkanlarla dünyanın talihini ve tarihin seyrini değiştirecek potansiyele sahip olan Müslümanların içinde bulunduğu mevcut durumu ve gelecek perspektifini müzakere edeceğiz. Nereden geldiğimizi bilmeden nerede olduğumuzu doğru tespit edemeyiz. Nerede durduğumuzu doğru tespit etmeden de istikametimizi doğru tayin edemeyiz. Bu noktada önemle ifade etmeliyim ki bizler, tarihin en köklü medeniyetinin mensuplarıyız."

"İslam dünyası, acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır"

İslam coğrafyasının, özellikle son yüzyılda siyasi, iktisadi, askeri ve kültürel açılardan ağır müdahalelere maruz kaldığına değinen Arpaguş, "İslam dünyası, acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır. Kendi imkan ve potansiyelinin farkına varmak ve yaşadığı sorunlara Kur'an, sünnet ve kendi medeniyet köklerinden çözümler bulmak durumundadır." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının her alanda bilgiyi yeniden üretip onu bilince dönüştürecek çalışmalara hız vermesi gerektiğini ifade eden Arpaguş, "Bu, bağımsızlığın ilk adımı olacaktır. Zira ilmi ve fikri bağımsızlığını sağlayamayan toplumlar, başka fikirlerin ve kültürlerin tahakkümüne karşı bir direnç ve direniş gösteremeyecektir." dedi.

Bugün İslam dünyasının bir toparlanmaya muhtaç olduğunun altını çizen Arpaguş, şöyle devam etti:

"Kuşkusuz buna da ilim insanlarımız ve mütefekkirlerimiz öncülük edecektir. Bizlere düşen, öncelikle Kur'an, sünnet ve medeniyet müktesebatımızla bağımızı güçlendirmektir. Yürekleri ve zihinleri vahdet şuuruyla birleştirerek temel meselelerde ortak akıl, yaklaşım ve hareket tarzı geliştirmektir. Müslümanları aynı hedef ve idealler doğrultusunda bir araya getirecek çalışmalara hız vermektir. Özellikle Filistin ve Gazze ekseninde yaşananlar göstermiştir ki, Müslümanların ilmi, fikri, siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri alanlarda iş birliği geliştirmekten ve müşterek kurumsal yapılar oluşturmaktan başka bir çıkış yolu bulunmamaktadır. Zira İslam dünyası ancak o zaman dış müdahalelere maruz kalmadan kendi sorunlarını çözebilecek ve kendi geleceğini inşa etme iradesi gösterebilecektir. Böylece ümmet coğrafyamızı yeniden esenlik yurduna dönüştürecek ve İslam'ın çağlar aşan ilkeleriyle bütün insanlığın yolunu aydınlatacaktır."

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İsrail'in, Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle sürdürdüğü katliamların batının evrensel bir ahlak düzeni kuramayacağını ortaya koyduğunu ifade ederek, "İslam ümmeti ve bir bütün olarak insanlık için, parlak bir gelecek hazırlığı, hakikate dayalı bilinç ve basirete dayalı stratejik planlarla sağlanabilir. Aileden eğitime, siyasetten ekonomiye, teknolojiden kültüre kadar her alanda uzun vadeli stratejiler geliştirmeliyiz." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

İslam dünyasının güncel meselelerinin ele alınacağı ve 10'dan fazla ülkeden akademisyenin katıldığı forum 2 gün sürecek.