Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Camiler Medeniyetin İnşasında Önemli Rol Oynuyor

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Camilerimizin temsil ettiği değerleri sahiplenmek, temsil etmek ve yüceltmek mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğimizde camilerimiz, milletimizin ufkunu aydınlatacak ve bir medeniyet inşa etme hüviyetine yeniden kavuşacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu yıl 'Peygamberimiz, Cami ve Namaz' teması ile gerçekleştirilecek 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında başkanlıkta düzenlenen açılış ve tanıtım programına katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Arpaguş, camilerin İslam medeniyetinin nirengi noktası olduğunu belirterek, "Bu ulvi mekana ruh veren namaz ibadeti ise müminler için bir bilinç inşasıdır. Peygamber Efendimizin örnekliği ise mümince bir bilincin, vakur bir duruşun ve müstakim bir yönelişin en büyük sembolüdür" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE RUHUNUN EN GÜÇLÜ MEVZİLERİ'

Arpaguş, Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevi'nin inşasında bizzat çalışmasının, en şiddetli hastalığı sırasında bile cemaati terk etmemesinin ve insanların bireysel ve toplumsal sorunlarını mescitte çözmeye çalışmasının, mabede verdiği değerin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Arpaguş, "Diğer yandan camiler, geçmişten bugüne Müslümanların karşılaştığı zorlukları aşma noktasında da önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Barış zamanlarında gönüller ihya eden camiler, zor zamanlarımızda da direniş ve mücadele ruhunun en güçlü mevzileri olmuştur. Nitekim Kafkas Cephesi'nden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, şanlı tarihimiz, camilerimizin milletimize kazandırdığı azim, kararlılık ve direniş ruhunun benzersiz örnekleriyle doludur" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN İNANCINA REHBERLİK EDEN BİR TEŞKİLATIZ'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün hizmetlerinin; din görevlilerinin azimli, özverili ve gayretli çalışmalarıyla başarıya ulaşacağını söyleyen Arpaguş, "Bizler, milletimizin inancına, aklına, kalbine ve manevi hayatına rehberlik eden bir teşkilatız. Bütün çalışmalarımızı da bu anlayışla yapıyoruz, yapacağız. Bütün hizmetlerimizi aşkla, heyecanla, kararlılıkla ve fedakarlıkla sürdüreceğiz. Kimseyi ötelemeden, dışlamadan, ayrıştırmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bunun için her birimiz, yüce dinimiz İslam'ın bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmek durumundayız. Başkanlığımızın kuruluş amacı ve toplumu din konusunda aydınlatma misyonunu iyi anlamak zorundayız. Camilerimizin temsil ettiği değerleri sahiplenmek, temsil etmek ve yüceltmek mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğimizde camilerimiz, milletimizin ufkunu aydınlatacak ve bir medeniyet inşa etme hüviyetine yeniden kavuşacaktır" açıklamasında bulundu.