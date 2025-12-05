Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Amasya'da Mehmetçik Camisi'nin açılışını yaptı

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan Mehmetçik Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine Suluova ilçesinden başlayan Arpaguş, yapımı devam eden Şeker Camisi inşaatında Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Milletvekili Haluk İpek ile incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hacı Adnan Zennun Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret eden Arpaguş, gençlerle bir araya geldi.

Program kapsamında Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nü de ziyaret eden Arpaguş, burada inşa edilen Mehmetçik Camisi'nin açılış törenine katıldı. Açılışın ardından, 11 Kasım 2025'te C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için düzenlenen hatim merasimine katılan Arpaguş, Mehmetçik Camisi'nde hutbe irat etti ve cuma namazını kıldırdı.

Arpaguş, açılışın ardından şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan adına 5. Ana Jet Üssü'nde gerçekleştirilen fidan dikme törenine de katıldı.

Merzifon İlçe Müftülüğüne de ziyarette bulunan ve ilçe müftüsü Sebahattin Kesti'den çalışmalar hakkında bilgi alan Arpaguş, Gümüşhacıköy ilçesine geçerek Garip Hafız Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

Arpaguş, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi Hülya Kaplan ve ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Programlarda, Arpaguş'a Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Dini Yayınlar Genel Müdürü Hamza Bayram, Başkanlık Müşaviri Mehmet Fatih Sönmez, Amasya İl Müftü Vekili Yılmaz Özbakır da eşlik etti.

