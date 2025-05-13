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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Kur'an Kursu Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Kur'an Kursu Açılışında Konuştu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karapınar Mahallesi'nde açılışı yapılan Kur'an kursunda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in çocuklara en güzel şekilde öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Erbaş, Peygamber Efendimizin vasiyetini hatırlatarak, kursun gençlerin Kur'an'ı hıfz etmeleri için önemli bir mekan olacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Erbaş, ???????Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'ndeki Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışında, kursta nice gençlerin Kur'an-ı Kerim'i hıfz edeceğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'e verilen en büyük mucize olduğunu ifade eden Erbaş, "Peygamber Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurdu, 'Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız.' Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünneti." diye konuştu.

Erbaş, Peygamberin bu vasiyetini omuzlarına aldıklarını vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz. Kur'an kursumuz, bu amacımıza hizmet edecek bir mekan olacaktır. Kur'an kursumuzun projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Efendimiz, 'Kur'an okunan bir yerde melekler kanatlarını gererler ve sürekli rahmet yağdırırlar' buyuruyor. İşte bu mekan meleklerin sürekli kanatlarıyla, kanatlarını gererek rahmet yağdıracağı bir bölge, bir mekan haline geldi. Kur'an-ı Kerim'in hıfz edildiği, okunduğu, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gayret edilen yerlerde bu bereket, bu rahmet her zaman yağacaktır. Rabbim hayırlı, uğurlu eylesin."

Erbaş, açılışın ardından kurs binasını gezerek bilgi aldı.

Törene, Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan Erbaş, Akyazı Uhut Camisi'nde de cemaatle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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