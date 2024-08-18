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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yaz Kur'an Kurslarına 3 Milyon Öğrenci Katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını belirtti. Erbaş, kursların düzenlenen kapanış programlarıyla tamamlandığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kurslarına 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 milyona yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kurslarını, düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladıklarını belirtti.

Erbaş paylaşımında, "Başta Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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