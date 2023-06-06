Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Vekaletle kurban bağışında bu yıl deprem bölgesine öncelik verilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban bağışında bu yıl deprem bölgesine öncelik verileceğini belirterek, "Bu bağlamda kadirşinas milletimizin de vekaletle kurban konusunda yurt içi seçeneğini daha çok tercih edeceğini düşünüyorum ve arzu ediyorum" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban bağışında bu yıl deprem bölgesine öncelik verileceğini belirterek, "Bu bağlamda kadirşinas milletimizin de vekaletle kurban konusunda yurt içi seçeneğini daha çok tercih edeceğini düşünüyorum ve arzu ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda 'Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erbaş, kurban ibadetinin; bireysel, sosyal ve evrensel olmak üzere 3 boyutu olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasal olarak ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmekle görevli olduğunu söyleyen Erbaş, "Kurbanını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri, 'Vekaletle Kurban Kesim Programı' düzenliyoruz. 2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 525 bin 550 hisse kurban, yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye ulaştırıldı. 30 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" diye konuştu.

Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini yapabileceklerini söyledi. 81 ilde 1003 şube aracılığıyla şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracaklarını söyleyen Erbaş, buralarda hem vekaletle kurban konusunda bilgi alınabileceğini hem de bağış yapılabileceğini bildirdi.