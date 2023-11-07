Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vaizlere dijital mecralarda rehberlik yapma sorumluluğunu hatırlattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her alanda olduğu gibi dijital mecralarda da milletimize rehberlik edecek çalışmalar yapmak bizim en temel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vaizler Hizmet İçi Eğitim Semineri"nin açılışındaki konuşmasında, vaizlerin ilim ve hikmetle, güzel öğütle, nasihatle, şefkatle, merhametle insanları hakka yönelten birer mürşit olduklarını anlattı.

Tebliğ ve davetin, tarihin hiçbir döneminde kolay olmadığını işaret eden Erbaş, "Peygamberlerin kıssalarına bakalım, yani toplumlarıyla nasıl mücadele etmişler? Onların çektiği çileler, karşılaştığı zorluklar hepimizin malumu. Kimi yalancılıkla, kimi sihirbazlıkla suçlandı. Onların çektiği zorlukları demek ki biz de çekeceğiz." diye konuştu.

İnsanların hayatının önemli bir oranda dijital mecralarda geçtiğine dikkati çeken Erbaş şöyle devam etti:

"Günümüzde sayıları milyarlarla ifade edilen internet kullanıcısı artık günlük hayatın bir parçası haline gelen dijital araçlar vasıtasıyla okumakta, yazmakta, ticari işlemlerde bulunmakta ve sosyal medya üzerinden iletişim ve etkileşim sağlamaktadır. Daha çok insana ulaşmak, daha çabuk bilgi edinme gibi pek çok alanda sayısız fayda sağlasa da dijital dünya, bireysel ve toplumsal boyutta birçok problemin ortaya çıkışına zemin teşkil etmektedir. Örneğin birçok terör ve suç örgütü, menfur emellerini buralarda gerçekleştirmektedir."

"Teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanacağız"

Erbaş, görselliğin öne çıkarıldığı dünyada görmenin, izlemenin ve görünmenin neredeyse varoluşun gayesi haline geldiğini belirterek "Bu durum, halife sıfatıyla yaratılmış ve yeryüzünde hayatın öznesi kılınan insanoğlunu ne yazık ki dijital çağın nesnesi olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bizim işte o alana sıkıştırılan insanları yine o alana müdahale ederek kurtarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Topluma sahih bir din hizmeti sunmakla mükellef olan vaizlerin, dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olması gerektiğini vurgulayan Erbaş şunları kaydetti:

"Elbette teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanacağız. Zira insana, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvuru olanların bu çağın gerçekliklerine bigane kalması düşünülemez. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi dijital mecralarda da milletimize rehberlik edecek çalışmalar yapmak bizim en temel sorumluluğumuzdur."

"Zorluklar ve sıkıntılar karşısında asla yılgınlık gösterilmemeli"

Ali Erbaş, vaizlere dünyadaki dini, sosyal ve kültürel gelişmeleri yakından takip etmeleri konusunda tavsiyede bulunarak "Dünyadan haberdar olmalıyız, bu konularda gelecek perspektifine sahip olmalıyız. Zorluklar ve sıkıntılar karşısında asla yılgınlık göstermemeli, her halükarda azmimizi, gayretimizi ve vazife bilincimizi muhafaza etmeliyiz." dedi.

Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı.

10 Kasım'da sona erecek seminerde 150 kursiyer hizmet içi eğitim alacak.