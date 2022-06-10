Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Tunceli'de hutbe irat etti Açıklaması - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, düğün yapacak gençlere ve ailelere tavsiyelerde bulunarak, "Düğünlerimizde aklı uyuşturan alkolden, düğün sevincimizi hüzne çeviren silahla kutlama yapmaktan ve mahremiyet sınırlarını ihlalden kaçınalım." dedi.

Ali Erbaş, Tunceli Munzur Üniversitesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Hz. Ali Camisi'nin açılışını yaptıktan sonra burada cuma namazı kıldırarak hutbe irat etti.

Erbaş, hutbede, geleceği sağlam şekilde inşa etmenin yolunun dini ve ahlaki temelleri sağlam, sevgi ile merhamet dolu yuvalarla mümkün olduğunu aktardı.

Yuva kurarken ailelerin birbirlerine kolaylık sağlaması gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Allah resulü, 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin' diye buyuruyor. İstiklal ve istikbalimizin teminatı sevgili gençler, sizlere de sesleniyorum. Geleceğimiz, umudumuz, en büyük imkan ve zenginliğimiz sizlersiniz. Göz aydınlığı bir yuva kurmanız en büyük neşemizdir. Huzur ve saadetiniz bizleri ziyadesiyle mutlu kılar. Sevgili Peygamberimiz sizlere şöyle nasihat etmektedir; 'Ey genç topluluğu. Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur.' Peygamberimizin tavsiyesine uyarak değerlerimizle örtüşen bir aile yuvası kurmanın gayretinde olun. Bu yuvayı hem kurarken hem de korurken sevgi ve saygıdan, muhabbetten, nezaket ve zarafetten asla ödün vermeyin."

Erbaş, düğünlerde silahla ateş edilip sevinçli günlerin üzüntüye dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

"Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım"

Gençleri helal ve haram çizgisini aşmamaları konusunda uyaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Evlenirken ömürde bir kez düğün yapıyoruz bahanesine sığınarak İslam'ın helal ve haram çizgisini sakın ha ihlal etme. Rabb'imizin şu ayeti her daim rehberin olsun; 'Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez.' Rabb'imizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Düğünlerimizde aklı uyuşturan alkolden, düğün sevincimizi hüzne çeviren silahla kutlama yapmaktan ve mahremiyet sınırlarını ihlalden kaçınalım. Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Nişanımız, nikahımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun. Taleplerimiz makul ölçüleri aşmasın. Huzur ve mutluluğu gösteriş ve şatafatta değil, hürmet ve samimiyette, sevgi ve saygıda, anlayış ve fedakarlıkta, hasılı rabbimizin rızasında arayalım."

"Camiler, gençlerin, çocukların temel dini bilgileri öğrendikleri mekteplerdir"

Erbaş, Hz. Ali Camisi'nin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Camiler şehirlerimizin süsüdür. Camiler üniversitelerin kampüslerin sadece ibadet mekanı değil, gençlerin ve çocukların içerisinde hem ibadetlerini yaptığı hem de temel dini bilgilerini öğrendiği mekteplerdir, okullardır. Onun için işte bu cami gibi camileri gençlerimize açıyoruz, buyursunlar gelsinler. Yaz kuran kurslarını iki hafta sonra açıyoruz. Çocukları, gençleri bekliyoruz. Millet olarak temel dini bilgilerimizi büyük çoğunlukla camilerimizdeki hafta sonu kurslarında, yaz Kur'an kurslarında öğreniyoruz." diye konuştu.

Ali Erbaş, daha sonra caminin alt katında yer alan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Hz. Ali Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Erbaş, açılış sonrası beraberindeki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç ile bu Kur'an Kursu ile merkezde incelemelerde bulundu.