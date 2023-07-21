Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Orman Yangınlarına Karşı Çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile olsa ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verecek atıkların ormanlarda bırakılmaması çağrısında bulundu. Erbaş, hutbesinde hicret konusunu ele alarak, insanlık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan hicretin gayesini anlattı. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile olsa ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verecek atıkların ormanlarda bırakılmaması çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Eyüp Sultan Camii'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Hutbesinde hicret konusunu ele alan Erbaş, Allah'ın ayeti kerimede "İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; onlara kucak açıp yardım edenler var ya işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir lütuf vardır." buyurduğunu söyledi.

Erbaş, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam Efendimiz, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, O'nu 7 ay boyunca evinde misafir eden, mihmandar-ı Resul Hazreti Eba Eyyübel Ensari işte burada medfundur. Rabbim hepimizi şefaatlerine nail eylesin." diye konuştu.

Ali Erbaş, Hazreti Peygamber'in de bir hadis-i şerifinde "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir." buyurduğunu ifade etti.

Geçen çarşamba günü hicri 1445 yılına girildiğini anımsatan Erbaş, hicri yeni yılın hayırlı ve mübarek olmasını diledi.

Erbaş, hicri takvimin ilk yılı olan 622'de Hazreti Peygamber öncülüğünde ashabının Mekke'deki çileli günlerin ardından İslam'ı daha rahat yaşayabilmek için Medine'ye hicret ettiklerini belirterek, Hazreti Ömer'in bu hadisenin yaşandığı yılı, halifeliği döneminde hicri takvimin başlangıcı kabul ettiğini söyledi.

"Hicretin gayesi, sevgi, merhamet ve yardımlaşmayı insanlıkla buluşturma mücadelesidir"

Hicretin, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Hicret, sıradan bir göç değildir. Hicret, geçici menfaatler uğruna bir diyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret, can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiç değildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarak çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerle yücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlanan mübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılış amacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır. Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet ve hakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret, insanı Allah'a kulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istekten yüz çevirmektir, haram ve günahlardan kaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır."

Prof. Dr. Erbaş, hicretin gayesinin sorumluluk sahibi, bilinçli, faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmek, bu fertlerden oluşan ideal toplumu meydana getirmek olduğunu vurgulayarak, "Erdemli, huzurlu, güvenli ve barış içinde yaşayan bir toplum inşa etmek için çaba sarf etmektir hicret. Hicretin gayesi, sevgi, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıkla buluşturmak için mücadele etmektir. " ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımıza kasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım"

Önemli bir hususu paylaşmak istediğini söyleyen Erbaş, son zamanlarda sık sık orman yangını haberleri alındığını, bu yangınlarla ciğerlerinin dağlandığını, ormanlarla birlikte nice canlıların yok olduğunu dile getirdi.

"Ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile olsa lütfen ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek atıkları ormanlarda bırakmayalım." diyen Erbaş, cemaate "Hele hele sigara kullanarak haram işleyen, sağlığını yakan bazı kimseler izmaritiyle orman yangınına sebep olursa bu günahın altından nasıl kurtulacak?" sorusunu yöneltti.

Erbaş, ormanlara kasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olunması gerektiği uyarısında bulunarak, "Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım. Allah Resulü'nün 'Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı yere dikin.' emrine uyarak, yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yetiştirelim. Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak ise hepimizin ortak görevidir. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." dedi.