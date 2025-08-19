Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Dünya İnsani Yardım Günü Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, yardım bekleyen mazlumlara ulaşan insani yardım görevlilerine teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yardım bekleyen mahzun ve mazlum yüreklere aziz milletimizin yardım elini ulaştıran başta Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar çalışanları olmak üzere, tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, NSosyal'deki hesabından "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz köklü medeniyetimizden gelen birikim ve şuurla zulme uğrayan, yardım bekleyen mahzun ve mazlum yüreklere aziz milletimizin yardım elini ulaştıran başta Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar çalışanları olmak üzere, tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ediyor, iyiliğin egemen olduğu bir dünyanın inşasına katkı sunan herkesi hürmetle selamlıyorum."

