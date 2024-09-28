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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Camilerde İlim ve İrfan Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Camilerde İlim ve İrfan Çağrısı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kastamonu'da düzenlenen bir Kur'an kursu temel atma töreninde, vatandaşları camilerde ilim ve irfan öğrenmeye davet etti. Erbaş, Kur'an kurslarının eğitim yuvası ve aydınlatıcı bir merkez olduğunu vurguladı.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatandaşlarımıza diyorum ki zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyorlar. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'da 'Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile Kastamonu Müftüsü Bekir Derin de katıldı. Erbaş, "Temelini atacağımız Kur'an kursunda hem öğrenenler olacak hem öğretenler olacak. Dolayısıyla en hayırlı insanların bulunacağı bir binanın temelini atıyoruz. Rabbimizin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in hem öğrenildiği hem anlaşılmaya çalışıldığı hem de Kur'an-ı Kerim'in en doğru bir şekilde öğretildiği bir eğitim yuvası, bir ilim irfan merkezinin temelini atıyoruz" diye konuştu.

'HOCALARIMIZ SİZİ BEKLİYORLAR'

Rabbini bilen, Peygamberini tanıyan ve o şekilde bir nesil yetiştiren çocukların Kur'an kursunda yetişeceğini ifade eden Erbaş, "Geçmişte Kur'an kurslarımız, medreseler, Efendimizden (s.a.s.) bu yana bizim medeniyetimizin temelini oluşturmuşlardır. Medeniyetimizin temeli ilme, irfana, bilime, hikmete, bilgiye dayanmaktadır. Vatandaşlarımıza diyorum ki zamanınızın bir kısmını camilerde ilim, irfan alarak değerlendirin. Hocalarımız sizi bekliyorlar. Mihraplarımızda, kürsülerimizde sadece cuma günleri, cuma namazından önce vaaz dinlemek için değil, her gün, her vakit buyurun gelin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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