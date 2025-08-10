Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Balıkesir'deki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve afetlerden korunmaları için dua etti.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak aziz milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin."
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel