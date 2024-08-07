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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile görüştü

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ve beraberindeki heyetle görüştü. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sırbistan'da Müslüman bir bakanın olmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı gelişmesine vesile olacağını belirtti. Bakan Zukorliç ise Türkiye'deki eğitimin önemine vurgu yaparak, Sırbistan'dan gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim verilmesinin kendileri açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sırbistan Devlet Bakanı Usame Zukorliç ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Zukorliç ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Sırbistan'da Müslüman bir bakanın olmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha hızlı gelişmesine vesile olacağını belirtti.

Türkiye'nin, Sırbistan ile bağlarının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Aramızdaki bağları daha da geliştirmeye, özellikle eğitim konusunda Sırbistan'da yaşayan Müslüman gençlerin Türkiye'de din eğitimi alması noktasında Sayın Bakanımızın çok büyük katkıları olacaktır diye düşünüyorum."

Bakan Zukorliç ise Türkiye'deki eğitimin çok iyi olduğuna işaret ederek, Sırbistan'dan gelen öğrencilere Türkiye'de eğitim verilmesinin kendileri açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Ali Erbaş Türkiye Politika Güncel Haberler

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