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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı. Cami, 1722 kişilik namazgaha ve 150 araçlık otoparka sahip olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı ziyaret eden Erbaş, daha sonra Sinop Üniversitesi Kampüs Cami temel atma törenine katıldı.

Sinop Üniversitesi kampüs alanında yapımına başlanan ve 11 bin 520 metrekare arazi üzerine caminin inşaat alanı 1176 metrekare. Külliye alanı 5 bin 100 metrekare olacak cami, 1722 kişilik namazgaha ve 150 araçlık otoparka sahip olacak.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, cami ve camia kelimesinin aynı kökten geldiğini ve cami olmadan camia olmayacağını dile getirdi. İlim medeniyetlerinde okumanın ve öğrenmenin her şeyin başında bulunduğunu söyleyen Erbaş, "İlk inen sure, Alak suresi, oku diye başlıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Beş ayet, okumaktan, öğrenmekten, kalemle yazmaktan bahsediyor ve çok manidardır, ikinci inen surenin adı da kalem suresidir. Surenin ismini veren Allah'tır. Birinci inen sure oku diye başlıyor, İkinci inen sure yaz diye başlıyor adeta. Bizim medeniyetimizin mensuplarının en çok dikkat etmesi gereken şey okuma, yazma, ilim, irfan, bilgi, hikmet olması lazım." dedi.

Üniversite camilerini çok önemsediklerini dile getiren Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Burası sadece namaz kılınan, ezan okunan bir yer olmayacak. Mescid-i Nebevi'nin içinde nasıl yüzlerce, binlerce sahabe yetişip binlerce kilometre uzaklara gidip İslam'ın hakikatlerini nasıl anlattılar ise işte bu camide kitaplarıyla, kütüphanesiyle öğrencilerimiz gelecek, okuyacaklar, eksikliklerini tamamlayacaklar, hocalarımız mihrapta Kur'an bilmeyen öğrencilerimize Kur'an öğretecek, ilmihal bilmeyen öğrencilerimize ilmihal öğretecek, burası bir suffe olacak inşallah. Camia ve cami buluşmasını tam gerçekleştirmiş olacağız. Rabbim hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin, cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Programa Vali Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Müftüsü Paşa Bektaş, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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