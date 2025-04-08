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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Olinici'yi Kabul Etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Ciprian-Vasile Olinici ve beraberindeki heyeti kabul ederek, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve medeniyet bağlarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Ciprian-Vasile Olinici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Olinici'nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Romanya ile tarihi ve medeniyet bağlarının çok güçlü olduğunu belirten Erbaş, "Dolayısıyla biz sizlerle beraber olduğumuzda medeniyet değerlerimizi ve geçmişimizi, mazimizi hatırlıyoruz ve bundan oldukça mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Olinici ise kabulden duyduğu memnuniyeti belirtti ve Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da yer aldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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