Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polonya Müslümanları İle Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Müslüman toplumların bulunduğu yerlerde din hizmetinin en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasını ümit ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki uluslararası imam hatip ve ilahiyat programlarına değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle uluslararası imam hatip lisesi ve uluslararası ilahiyat programlarımız, projelerimiz gerçekten çevre ülkelerdeki Müslüman toplumlara yönelik çok önemli bir projedir. Bölge ülkelerinde görev yapan müşavirlerimiz, ataşelerimiz Türkiye'deki, uluslararası imam hatip liselerine ve uluslararası ilahiyat programlarına ne kadar öğrenci getirebilirlerse biz o kadar mutlu oluyoruz. O gençleri en güzel bir şekilde doğru dini bilgiyle donatıp tekrar ülkelerine gitmelerine katkı sağlıyoruz."

Miskiyeviç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti.