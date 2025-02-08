Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de Kur'an Kursu Açılışına Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu, hayırseverlerce yaptırılan Kur'an kursunun açılış törenine katıldı.

Erbaş, kentteki temasları kapsamında Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

Daha sonra bir restoranda düzenenen "İl Buluşmaları"na katılarak sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erbaş, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti, 15 Temmuz Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte Diyanet İşleri personeliyle buluştu.

Ardından Erbaş, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda hayırseverlerce yaptırılan Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an Kursu binasının açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, Kur'an'ın öğrenileceği ve öğretileceği bir binanın açılış merasiminin en hayırlı merasimlerden biri olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarında görevlendirilen hocaları özenle seçtiklerini ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Biz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda görevlendirilen hocalarımızı İlahiyat Fakültesi mezunu hoca hanımlardan seçiyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bir protokol doğrultusunda sertifika programına tabi tutuyoruz. 360 kredilik sertifika programını bitirmeyen hiçbir hocamızı 4-6 yaş kurslarında görevlendirmiyoruz. Bu kursta 360 saat çocuk eğitimi nasıl olur, çocuk gelişimi nedir, bu alandaki pedagojik formasyon dersleri nedir, bunları en güzel bir şekilde öğretiyoruz. Ondan sonra o sertifikayı alanlar bu derslere giriyor. Çok titiz davranıyoruz çünkü çocuklar bize emanet, Allah'ın emaneti."

Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kursları projesinin 10 yıl önce başlatıldığını ve bu kurslardan 1,5 milyon çocuğun mezun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yerinde Diyanet gençlik merkezlerinin bulunduğu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu merkezleri özellikle üniversitelerimizde yapmaya gayret ediyoruz. Orada karşılaştığım gençlerle sohbet ederken ne diyorlar biliyor musunuz? 'Hocam ben sizin Diyanet 4-6 yaş çocuk eğitimini aldım.' Bakıyorum ki bizim emeklerimiz boşa gitmemiş. 8 ay boyunca burada sevgiyi, saygıyı, sadakati, doğruluğu, dürüstlüğü öğrenmiş. Yalandan uzak durmayı, emanete sahip çıkmayı öğrenmiş. Bunları hoca hanımlar çocuklara oyunlarla, onları eğlendirerek, bu eğitimleri almaları gereken yaşlarda onlara veriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara bu değerlerimizi, yani temel dini bilgileri ve ahlaki konuları öğretin' buyuruyor. Bugün üniversitelerde eğitim bilimcilerin ittifakla ortaya koydukları bir araştırma sonucu, insanoğlunun karakterinin, şahsiyetinin oluşumu 7 yaşından önce oluşuyor. Peygamber Efendimizin sözü ile nasıl örtüşüyor. Mucize Peygamber diyoruz ya onun için."

Erbaş, Türkiye'deki cami ve Kur'an kurslarının, hayırseverler ve vatandaşların desteğiyle açıldığını belirterek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Erbaş ve protokol üyeleri kurdele keserek Kur'an kursunu hizmete açtı.

Törene, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.