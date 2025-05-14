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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ordu Dini İhtisas Merkezini Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ordu Dini İhtisas Merkezini Ziyaret Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Dini İhtisas Merkezinde kursiyerlerle bir araya gelerek Diyanet Akademilerinin önemini vurguladı. Erbaş, öğrenci aidiyet duygularının çalışmalarını bereketlendireceğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Ordu Dini İhtisas Merkezine ziyarette bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ordu Dini İhtisas Merkezinde kursiyerlerle bir araya geldi.

Erbaş, buradaki konuşmasında, "Diyanet Akademilerimiz, Efendimizin Diyanet hizmetlerini yönettiği Mescid-i Nebevi'nin içinde kurduğu ve Diyanet hizmetlerini daha kaliteli, nitelikli yönetebilmek için talebe yetiştirdiği suffenin devamı. Müftülüklerimiz de Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi. Aidiyetimizi böyle kurarsak bereketi artar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin aidiyet duygularını ne kadar artırırlarsa, çalışmalarının da o denli bereketli olacağını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Suffede nice alimler yetişti ve onlar orada kalmadılar. Yeryüzünün nice noktalarına dağıldılar. Binlerce kilometre uzaklara gittiler. İslam'ı tebliğ etmek ve insanları İslam'a davet etmek için. Sizin yaşlarınızda gençler, Orta Asyalara, Anadolu'nun içlerine kadar geldi. Balkanlara gidenler oldu. Diyarbakır'a Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatından 6 sene sonra yüzlerce sahabe geldi."

Erbaş, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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