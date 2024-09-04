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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların birlik ve dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini belirtti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye-Malezya İslam Astronomisi Uygulamaları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Müslümanların kendi aralarında dostluk, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Erbaş, ayrıca Müslümanların sorunlarının çözümü için istişari metotlar ve stratejiler geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların her şeyden önce kendi aralarında dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve işbirliğini güçlendirmesi, sorunların ortak çözümü için istişari metotlar ve stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca Başkanlık'ta düzenlenen Türkiye- Malezya İslam Astronomisi Uygulamaları Çalıştayı'na katıldı.

İslam astronomisinin ana konuları olan kıble tespiti, namaz vakitleri ve rüyeti hilal konularının çok önemli meseleler olduğunu vurgulayan Erbaş, namaz vakitleri konusunda Müslüman ülkeler ve toplumların arasında zaman zaman uygulama farklılıklarının olduğunu ifade etti.

Müslümanların vahdetine ulemanın öncülük edeceğini dile getiren Erbaş, "Bu bağlamda Türkiye ve Malezya'ya Müslüman dünyanın iki büyük ülkesi olarak çok büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla Müslümanların ihtilaflı meselelerinin çözümüne öncülük etmek, ortak çalışmalar yapmak, ortak projeler üretmek, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla hizmetlerimizi güçlendirmek durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

"Müslümanlar, hayatın her alanında güven veren adımlar ortaya koymalıdır"

Bugün insanlığın çevresel sorunlardan salgın hastalıklara, iktisadi problemlerden siyasi krizlere kadar devasa meselelerle karşı karşıya olduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam toplumlarının çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, yani dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her kıtanın ve bölgenin kendi özelinde önemli krizlerinin varlığının da farkındayız. İşte İslam aleminin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı bütün bu sorunlar, dünyaya huzur getirecek yegane değer olan İslam'ı insanlara anlatacak, öğretecek ve dünyaya tanıtacak olan bizlere çok büyük görev ve sorumluluklar yüklemektedir."

Erbaş, Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemine değinerek, "Müslümanlar, her şeyden önce kendi aralarında dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve işbirliğini güçlendirmeli, sorunların ortak çözümü için istişari metotlar ve stratejiler geliştirmelidir. Aynı şekilde Müslümanlar, sosyal, siyasi, iktisadi ve akademik hayatın her alanında örnek ve başarılı çalışmalar, umut ve güven veren adımlar ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

"Bir araya gelip problemleri çözmemiz lazım"

Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda büyük problem ve sıkıntıların olduğunu anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Orada işgalci siyonistlerin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. 2 milyar Müslüman'ın yaşadığı ülkelerin idarecileri olarak mutlaka bir araya gelip o büyük problemleri de çözmemiz lazım. Yani bu vesileyle yeniden bütün dünya kamuoyuna, bütün insanlığa bu birliğin, beraberliğin, istişarenin, güçlerimizi birleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmış olayım."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Malezya Malaya Üniversitesi İslami İlimler Akademisi Dekanı Prof. Dr. Mohd Fauzi Bin Hamat ile iki ülkeden ilim insanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Erbaş Malezya Türkiye Güncel

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