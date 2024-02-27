Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin, "Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz. Bizim güçlü olduğumuz zamanlarda buradan giden bir ferman Avrupa'yı titretiyordu." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Namazın ardından gençlere hitap eden Erbaş, Müslümanların hem dünya hem de ahiret için çok çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

"Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz. Bizim güçlü olduğumuz zamanlarda buradan giden bir ferman Avrupa'yı titretiyordu." ifadelerini kullanan Erbaş, Filistinliler ve dünya mazlumları için dua etti.