Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi'nin heyecanını vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid-i Nebi'nin heyecanının, bereketinin her yerde, her yürekte en güçlü şekilde hissedilmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, "Mevlid-i Nebi Haftası" ile "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" hazırlıkları kapsamında Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın hak ve adalet anlayışıyla yeryüzünü barış yurduna dönüştürmek için çalışılması gerektiğini belirtti.

Bireysel ve toplumsal bunalımların insanlığı kuşattığı ve manevi boşlukların ön plana çıktığı bir zamanda olunduğunu kaydeden Erbaş, "İşimiz, vaktimizden daha çok. Bütün hocalarımızla milletimize daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız." diye konuştu.

"Fedakarlıkla, özveriyle ve basiretle gece gündüz hep birlikte yürümek zorundayız"

Erbaş, hizmetlerden beklenilen verimin alınması için personelin heyecan ve motivasyonunun son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sahadaki hizmetlerimizin lokomotifi olan her bir müftümüzün en önemli ve öncelikli görevi, personelini, mesai arkadaşlarını teşvik etmek, onların azim ve heyecanını desteklemektir. Bilgi dünyalarını, mesleki formasyonlarını geliştirmek için gayret etmektir. Emek ve gayretlerini ilgi ve sevgiyle taltif ederek kurumsal aidiyetlerini en ileri noktaya taşımaktır. İnanıyorum ki personelinizle kuracağınız içten, samimi ve doğru bir iletişim, yükünüzü hafifletecek, zorluklarınızı kolay kılacak ve hizmetlerinizdeki verimi kat kat artıracaktır. Çünkü bu yol aşkla, sevgiyle, muhabbetle yürünecek bir yoldur. Bu kutlu yolda fedakarlıkla, özveriyle ve basiretle gece gündüz hep birlikte yürümek zorundayız."

Millet ve medeniyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılması hususunda Kur'an kurslarının önemli bir imkan olduğunu vurgulayan Erbaş, "Buralarda yavrularımızı inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturuyoruz. Sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri için onlara Kur'an-ı Kerim'in evrensel ilkelerini, Peygamber Efendimizin örnek ahlakını, dinimizin eşsiz değerlerini öğretmeye gayret ediyoruz. Rabbini, Peygamberini, Kitabını bilen, vatanını, milletini, ezanını, bayrağını seven insanlardan oluşan bir toplumumuz olsun." diye konuştu.

"Bu haftanın en verimli şekilde geçmesi için azami gayret gösterelim"

Başkan Erbaş, Mevlid Gecesi'nin 26 Eylül'de idrak edileceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Mevlid-i Nebi Haftası'nı başlatıyoruz o gün. Bu vesileyle pek çok etkinlik ve hizmet planlıyoruz. Bu haftanın en verimli şekilde geçmesi için azami gayret gösterelim. Mevlid-i Nebi'nin heyecanının, bereketinin, güzelliğinin, her yerde, her evde, her mahallede, her yürekte en güçlü şekilde hissedilmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim."

Başkan Erbaş, gençlerin, Hz. Muhammed'in hayatının öğrenilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasını ve Mevlid-i Nebi Haftası'nda okullarda buna yönelik çalışmalar yapılmasını istedi.