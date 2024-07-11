Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an kurslarında 1 milyon öğrenciye eğitim veriliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, her yıl 1 milyona yakın öğrenciye 30 bin civarında Kur'an kursu hocasının eğitim verdiğini belirterek, "Şu zenginliğe bakar mısın? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının böyle gündeme gelmesi lazım. Öyle eften püften, yalan yanlış, iftira, bilmem kıytırık şeylerle değil bu hizmetlerimizle gündeme gelmemiz lazım." dedi.

Erbaş, hayırsever Eruslu ailesi tarafından Karataş Mahallesi'nde yaptırılan Nazire Eruslu Kız Kur'an Kursu açılış törenindeki konuşmasında, kette bugün üç hayırlı eser açtıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an kursu hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erbaş, "Hizmetlerimizin en önünde tutuyoruz. Çünkü Kur'an öğreniliyor burada, Kur'an hıfzediliyor, Kur'an-ı Kerim anlaşılmaya çalışılıyor. Hayat rehberi dediğimize göre, bu medeniyetin mensupları olarak birinci hedefimiz Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamak. O yüzden diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin." diye konuştu.

Erbaş, yaz Kur'an kurslarının devam ettiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2 milyonu aştı yaz kurslarımıza devam eden çocuklarımızın sayısı. Gönlümüz istiyor ki şu kayıtlar devam ederken 3 milyonu bulalım. 3 milyon aslında çok bir rakam değil. Muhatap kitlemiz 15 milyon, belki de daha fazla. Yani sadece 19 milyon bizim öğrencimiz var. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede 19 milyon öğrencimiz var. Esasında hepsi bizim muhatap kitlemizdir. Yaz Kur'an kurslarımız hepsi için açık. Kapılarımız, camilerimiz, Kur'an kurslarımız açık. Çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyor hocalarımız."

Öğrenci sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Erbaş, "Her yıl 1 milyona yakın kardeşimize 30 bin civarında Kur'an kursu hocalarımız eğitim veriyor. Şu zenginliğe bakar mısın? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının böyle gündeme gelmesi lazım. Öyle eften püften, yalan yanlış, iftira, bilmem kıytırık şeylerle değil bu hizmetlerimizle gündeme gelmemiz lazım. Biz milletimizin bu değerlerle buluşması için gayret ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Erbaş ve diğer protokol üyeleri, açılışını yaptıkları Kur'an kursunu gezdi.

Programa, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Eruslu ailesi ve diğer ilgililer katıldı.