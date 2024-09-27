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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırşehir'de Cuma Namazı Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırşehir'de Cuma Namazı Kıldırdı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Cuma hutbesinde İslam'ın ahlak ve merhamet değerlerine vurgu yaptı. Hz. Muhammed'e olan sevgi ve saygısını dile getirirken, Ahilik teşkilatının önemini ve ticarette dürüstlüğü ön planda tutan ilkeleri hatırlattı.

CUMA NAMAZINI KILDIRDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir'de Valilik ziyareti ve Ahilik kutlamalarının ardından Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde, "Ahlak ve merhameti dürüstlük ve hikmeti, helal ve haram hassasiyetini bizlere öğreten ümmeti olmakla müşerref olduğumuz ve doğumunun senei devriyesini aynı zamanda medeniyetimizin en büyük değerlerinden birisi olan Ahilik Haftamızla birlikte kutladığımız peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun Anadolu'yu bizlere yurt kılan şanlı ecdadımıza rahmet olsun. Bu aziz toprakların ilim irfan ve hikmetle mamur kılan alimlere, evliyalara ariflere, erenlere başta Ahi Evran hazretleri olmak üzere bütün Allah dostlarına selam olsun" dedi.

'HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYİ YASAKLAMIŞTI'

İslam dininin, hayatın her alanında dürüstlüğü ve merhameti emrettiğini kaydeden Erbaş, "Özellikle ticaretle, alışverişte cimrilikle tamahın esiri olup, harama bulaşmayı, yalan ve hileyle haksız kazanç elde etmeyi yasaklamıştır. Bu hususta Rabbimiz, 'Ey iman edenler. Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarda yemeyin. ve kendinizi helak etmeyin şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir' diye buyurmuştur. Ahi Evran'ın diyarında, onun manevi huzurunda bulunduğumuz şu saatlerde geliniz İslam'ın özünden süzülüp Anadolu irfanıyla ticaret hayatınıza yön veren Ahilik teşkilatını ve bu teşkilatın özünü oluşturan İslami esasları yeniden hatırlayalım" ifadelerini kullandı.

'ALLAH İYİLİK YAPANLARI SEVER'

Ahilik teşkilatının özünün eline, diline, beline sahip olmak olduğunu söyleyen Erbaş, "Eşine, işine ve aşına özen göstermektir. Harama bakmamak, haram yiyip içmemek ve harama el uzatmamaktır. Yanlış ölmemek, eksik tartmamaktır. Öfkeliyken yumuşak davranmasını bilmektir. Rabbimiz bu hususları, "Rabbinizden merhamete, mağfirete ve cennete koşunuz. O cennetin genişliği semalar kadardır. Yeryüzü kadardır. İşte bu cennet müttakiler için hazırlanmıştır. O müttakiler var ya onlar zorlukta da darlıkta da yardım ederler. Birbirleriyle yardımlaşırlar. Öfkelerini tutarlar. İnsanları affederler. Allah iyilik yapanları sever. İhsan, öfkeyi tutmak insanları affetmek, yardımlaşmak insanlaşmak Ahilik teşkilatının en önde gelen nitelikleridir. İyi huylu ve güzel ahlaklı olabilmektir. Ahi olabilmek, işinde ve hayatında güvenilir, ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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