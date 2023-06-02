Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezuniyet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin "35. Dönem Mezuniyet Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pendik'teki İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan hocaları tebrik eden Erbaş, mezuniyet programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de ilk inen surenin "Oku" diye başladığına ve nüzul sırasına göre ikinci inen surenin de "Kalem Suresi" olduğuna işaret ederek, İslam medeniyetinin mensuplarının elinden kitabın ve kalemin eksik olmaması gerektiğini belirtti.

Eğitimini tamamlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erbaş, "İlim ile meşgul olmak nafile ibadettir. Emeklerinizin boşa gitmemesi için hiç ara vermeden okuduğunuz fıkıh, hadis ve tefsir kitaplarını tekrar etmenizi arzu ediyorum. Artık her biriniz öğretme aşamasına geldiniz. Her birinizin talebesi olacak, talebeniz olmazsa ilim unutulur. Öğreterek ilminizi kalıcı hale getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde 30 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 37 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu.

Programa, Eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile mezunların aileleri katıldı.