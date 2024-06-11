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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İsrail 76 yıldır Filistin'de zulüm yapıyor

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümlere dikkat çekerek, Müslümanların uyanması gerektiğini belirtti. Erbaş, Kudüs'ün geçmişte barış yurdu olduğunu vurgulayarak, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in, 76 yıldır Filistin'de zulüm yaptığını belirterek, "Şimdi görüyorsunuz, bebekleri, masumları, kadınları, yaşlıları, eli silahsız insanları, mabetleri gözünü kırpmadan katlediyor. Müslümanların uyanmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de bir araya geldi.

"Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik." ayetini hatırlatan Erbaş, "En güzel bir surette yaratılışımızı namazla, oruçla, zekatla, hacla, hayır hasenatla, iyilikle, infakla, yardımlaşmayla, dayanışmayla, sabırla, sevgiyle sadakatle muhafaza edeceğiz. İşte onları daha şuurlu bir şekilde yapmak için hacdayız." değerlendirmesini yaptı.

Zulmün, katliamların, soykırımların, sürgünlerin yaşandığı Kudüs'ün, geçmişte Müslümanlar sayesinde barış yurdu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin vefatından 5 sene sonra 450 yılı aşkın Kudüs, Müslümanlar sayesinde Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Yahudi'si farklı ırktan insanların barış içerisinde yaşadığı bir şehir oldu. 1900'lü yıllarda Kudüs düşünce, Osmanlı'dan İngilizlerin idaresine geçtikten sonra tekrar orada huzursuzluklar başladı. 1948 yılında orada bir işgal devleti kuruluyor. İşgal devleti 76 yıldır Filistin'de zulüm yapıyor. Şimdi görüyorsunuz, bebekleri, masumları, kadınları, yaşlıları, eli silahsız insanları, mabetleri gözünü kırpmadan katlediyor. Müslümanların uyanmasına ihtiyaç var. Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde olmalı. Müslümanların bulunduğu yerlerde inancı, ırkı ne olursa olsun insanlar hep huzur içinde yaşamıştır."

İslam'ın, savaşta dokunulmasını yasak kıldığı kişilerin olduğunu belirten Erbaş, "İnancımızda askerlerimizin aldığı bir talimat vardır, eğer bir yerde savaşmak zorunda kalınırsa masumlara, çocuklara, kadınlara, mabetlere dokunmayacaksın, daha da ileri adım atılıyor yeşile, ağaçlara, hayvanlara dokunmayacaksın. İşte biz bu medeniyete merhamet medeniyeti diyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Erbaş Filistin İsrail Kudüs Politika Güncel Haberler

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