Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın ilim ufkuyla eğitim dünyasını güçlendirmenin önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gerek medeniyet coğrafyamızda gerekse dünyada yaşanan tüm hastalıklara merhem olacak şey, yeniden İslam'ın ilim ufkuyla eğitim dünyamızı en güçlü hale getirmektir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Diyanet Akademisi 2023-2024 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı"na katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ihtisas merkezlerinde bu yılki eğitim öğretim programına 450'ye yakın öğrencinin katıldığını bildirdi.

Eğitimin özünde, Allah'ın rızasını kazanma ve cehaleti kaldırma gayesinin bulunduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim asıl amacımız insanımızı doğru dini bilgiyle buluşturmak. Eğer biz doğru dini bilgiyle buluşturmazsak tabiat boşluk kabul etmez ve hurafeler ve aşırılıklarla dolu birtakım anlayış sahipleri o boşluğu doldurur, bunu yaşayarak görüyoruz. Ama biz istiyoruz ki mutedil, Kur'an ve sünnet çizgisinden kopmayan bir anlayış üzerinde insanımızı bilgilendirelim, besleyelim. Böylesi bir gayeyi taşıyanlar kendilerinin ve toplumlarının dünya ve ahiret saadetlerine vesile olabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilere hem doğru dini bilgilerle kendilerini donatmaları hem de İslam coğrafyasında yaşananlardan haberdar olmaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, böylesi bir donanımla gerek İslam dünyasının gerekse insanlığın içinden geçtiği süreçlerin doğru okunabileceğini; FETÖ, DEAŞ, Boko Haram gibi istismarcı örgütlerin İslam coğrafyasındaki emellerinin doğru görülebileceğini vurguladı.

Erbaş, ilme, alime ve eğitime önem veren İslam'ın en büyük düşmanının cehalet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizler beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi şiar edinen bir anlayışın mensuplarıyız. Bugün kendini çok iyi donatanların gerek fert gerekse cemiyet olarak önde olduklarını görmekteyiz. Müslümanlar olarak ilme ve eğitime değer verdiğimiz her asırda tarihe ve insanlığa yön vermişiz, ilimden uzaklaştığımız her devirde gaflet ve felaketlere uğramışız, dünyaya adaletsizlik, zulüm, fitne ve fesat egemen olmuştur. Onun için gerek medeniyet coğrafyamızda gerekse dünyada yaşanan tüm hastalıklara merhem olacak şey, yeniden İslam'ın ilim ufkuyla eğitim dünyamızı en güçlü hale getirmektir."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı.