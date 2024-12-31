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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ahlakını Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ahlakını Vurguladı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa'dan gelen gençlerle bir araya gelerek İslam ahlakının önemini vurguladı. Adaletin mülkün temeli olduğunu belirten Erbaş, gençlerin İslam ahlakıyla yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz çocuklarımızı, gençlerimizi, insanımızı İslam ahlakıyla iç içe yetiştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen gençlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında ahlakın İslam'ın en önemli kavramlarından birisi olduğunu belirten Erbaş, "Biz çocuklarımızı, gençlerimizi, insanımızı İslam ahlakıyla iç içe yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü bizim Peygamberimiz, ahlak Peygamberi." açıklamasında bulundu.

Erbaş, Allah'ın adaleti emrettiğine işaret ederek, "Adalet mülkün temeli. Her yerde adaletin olması lazım. Evimizde, ailemiz içerisinde, mahallemizde, komşuluk ilişkilerimizde, şehrimizde ve dünyada adalet. Adalet olursa huzur olur. Adalet olmazsa mülkün temeli sarsılır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün Peygamberler yeryüzünde iyilik olsun diye gönderildi"

Bütün Peygamberlerin İslam peygamberi olduğunu aktaran Erbaş, "Hepsi İslam'ı yaymak için gönderilmiştir, hepsi başımızın tacıdır. Bütün Peygamberler yeryüzünde iyilik olsun, insanlar iyi olsun, kötülüklerden uzak dursunlar diye gönderildi." ifadelerini kullandı.

Erbaş, programın sonunda, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması birincisi Ahsen Beril Ayyıldız, ikincisi Melisa Savaş ile üçüncüsü Şeyma Aklan'a tebriklerini sunarak, kitap hediye etti.

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan gelen öğrencilerin katıldığı programda, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi ile sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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