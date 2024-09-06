Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir Konulu Hutbe İrattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı hutbesinde, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

İslam'ın, kadın erkek her Müslümana ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklediğini belirten Erbaş, "Cenabıhak, 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku' buyurmuş, Allah adına ve O'nun rızası doğrultusunda okuyup öğrenmeyi bizlere emretmiştir. Sevgili Peygamber'imiz, ilim yolunda olanları övmüş, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Zira insan, kendini, Rabb'ini ve çevresini ilimle tanır. Yaratılış gayesini bilgiyle öğrenir. Ahlak ve fazileti, iyilik ve takvayı eğitimle kuşanır. Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan hikmetle ayırır." diye konuştu.

Erbaş, Allah'ın en güzel isimlerinden birinin "el-Alim" olduğunu vurguladı.

Allah'ın, ilmin bizatihi kaynağı, verdiği akıl, indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberlerle insanlara bilmediklerini öğreten olduğunu dile getiren Erbaş, "Dolayısıyla ilim vahiyle yoğrulur, nebevi ahlakla süslenir, insanlığın hayrına kullanılırsa gerçek anlamına kavuşur. Kişiyi dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi nimetlere ulaştırır." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlik, Allah Resulü'nün övdüğü bir meslektir"

Erbaş, hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan müminin, Kur'an ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı buluşturabildiği ölçüde sorumluluğunu yerine getireceğini anlattı.

İlim ve eğitimin önemine işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlmin ve eğitimin, talim ve terbiyenin amacı; güzel ahlaktır, salih ameldir, iyi insan yetiştirmektir, topluma ve insanlığa faydalı olmaktır, herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Şayet, ilim ve eğitim irfanla buluşur, ahlakla yücelirse kötüler ve kötülükler toplumda yer bulamaz. Şiddetin yerine şefkat, nefretin yerine merhamet hakim olur. İlim ve eğitim, bilim ve teknoloji şahsi çıkar ve ihtiraslar için kullanılır ise insani ve ahlaki değerler hiçe sayılır. Bugün Gazze'de ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi korkunç silahlar ve bombalarla benzeri görülmemiş soykırım ve katliamlar yaşanır."

Prof. Dr. Erbaş, yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak, okulların çocukların kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Öğretmenlerin ise çocukları ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgiyle buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetler olduğunu söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, Allah Resulü'nün övdüğü bir meslektir. Nitekim Peygamber Efendi'miz, 'Ben bir öğretmen olarak gönderildim' hadisiyle, öğretmenliğin önemini bizlere hatırlatmıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur. Geliniz, göz aydınlığı yavrularımızın akademik başarıları için çaba gösterdiğimiz gibi ebedi kurtuluşları için de gayret edelim. Unutmayalım ki zamanın şartlarına göre iyi bir eğitim almış, güzel ahlakla yetiştirilmiş bir nesil en büyük kazancımız, en sarsılmaz gücümüz olacaktır. Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız eğitim öğretime başlıyor. Bu sene, 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu, ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz."