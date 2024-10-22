Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay'da Ziyaretlerde Bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Valilik, Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi ve İl Müftülüğü'ne ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerinde kadınların yöresel ürünlerinin sergilendiği alanı ve diğer sosyal projeleri inceledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Erbaş, kentteki programı kapsamında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi'ne geçen Erbaş, buradaki terzi atölyesi ve kütüphane ile kadınların yöresel ürünlerinin sergilendiği alanı inceledi.
Erbaş, sonrasında İl Müftülüğüne ziyarette bulundu, İyilik Çarşısı'nı gezdi.