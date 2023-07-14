Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hain darbe girişimi şanlı bir direnişle bertaraf edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin Allah'ın inayeti, idarecilerin dirayeti ve milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini söyledi. Erbaş, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede doğru dini bilginin önemine vurgu yaparak, dini istismar eden örgütlerin genç kitleler oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hain darbe girişimi Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edildi." dedi.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuştu.

15 Temmuz'un, darbe girişiminden öte devleti işgal girişimi olduğunu ifade eden Erbaş, "Ülkemizin bu işgal girişiminde maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu destanın yıl dönümündeyiz. Kirli emellerini yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi, vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize, istiklalimize, istikbalimize kast etti." açıklamasını yaptı.

"Hain darbe girişimi, şanlı bir direnişle bertaraf edildi"

15 Temmuz'da milletin, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla dinine, değerlerine, özgürlüğüne ve hukukuna sahip çıktığını vurgulayan Erbaş, "Hain darbe girişimi, Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edildi." ifadesini kullandı.

İhanet şebekesi FETÖ'nün, insanların samimi dini duygularını, Allah ve Peygamber tasavvurunu, İslami kavramları, insani ve vicdani değerleri tahrik ve istismar ederek, kirli ve karanlık emellerine alet ettiklerine işaret eden Erbaş, "Tarihten günümüze bütün istismarcılar, gizli ve kirli emeller içinde olmuşlar, iki yüzlü davranmışlar, yalan konuşmuşlar, ihanet etmişlerdir. Dini kavram ve ilkelerini kullanarak insanların samimiyetini suiistimal etmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, FETÖ gibi terör örgütleriyle en etkin mücadele yönteminin, doğru dini bilginin yerleştirilmesi, Kur'an ve sünnete dayalı bir din öğretimi, ahlak ve maneviyata dayalı bir davranış eğitimi olduğuna işaret ederek, dini istismar eden örgütlerin genellikle kimlikleri ve karakterli duruşu ellerinden alınmış genç kitleler oluşturmaya çalıştığını söyledi.

"Herkese mesai gözetilmeksizin hizmet götürme imkanına sahibiz"

İnsanların inançlarını ve dini duygularını kötü emelleri için kullananların en büyük sermayesinin kişilerin cehaleti olduğunu bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Doğru ve yeterli dini bilgi almayan kişiler haliyle yanlışı ve sahte olanı ayırt etmekte zorlanmaktadır. Önemle ifade etmeliyim ki bugün her Müslüman, dininin temel ilkelerini, değerlerini, hakikatlerini öğrenmelidir ve bunu önemsemelidir. Dinimizi öğrenmek için bugün pek çok imkana sahibiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak isteyen herkese mesai gözetilmeksizin her zaman dinimizi öğrenmesi noktasında hizmet götürme imkanına sahibiz."

"Dini duyguların ticari kaygılar için kullanılması açık bir istismardır"

Erbaş, hep birlikte istismarcı gruplara karşı uyanık olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Dini kavram ve duyguların ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi açık bir istismardır ve buna dikkat edilmelidir. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar asla ve asla İslami olamaz." açıklamasında bulundu.

İslam'ın, ilim, hikmet ve aklı kullanmanın önemine vurgu yapan, sorgulamanın gerekliliğini öğreten, varlık alemini indirilen ayetler üzerinde düşünmeyi tavsiye eden bir din olduğunu belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya, sahih dini bilgi ve doğru bir yöntemle milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.