Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık İcazet Törenine Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet töreninde, hafızların Kur'an-ı Kerim'i koruma sorumluluğuna vurgu yaptı ve gençlere Kur'an ahlakını öğretmenin önemini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski'de hafızlık eğitimini tamamlayan 6'sı erkek 17 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Erbaş, merasimlerin en hayırlısının hafızlık merasimi olduğunu söyledi.

Hafızları tebrik eden Erbaş, "Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabıhak hafızları buna vesile kılmıştır." dedi.

"Hafızlar son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklar"

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve korunmasında hafızlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erbaş, hafızların son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklarını dile getirdi.

Erbaş, Kur'an'ın öğrenilmesi ve gençlere de öğretilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize Kur'an ahlakını anlatmak zorundayız. Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız, onlara örnek olacağız. Allah resulü Efendimizin Mevlid-i Nebi'sinin seneidevriyesinde, onun en büyük mucize olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler varsa öğrensin, öğrenenler okusun, okuyanlar, gücü yetenler hıfzetsin, hafız olsun.

Netice itibarıyla hedef Kur'ani bir hayattır, Kur'ani bir ahlaktır. Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Başka çıkar yol yok, başka kurtuluş yok. Kur'an'dan başka kurtuluş yok, Kur'an'dan başka sığınacağımız bir kitap yok. Kurtuluş İslam'dadır."

Erbaş, İslam'ın yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla insanların huzurlu ve adil olmaları, iyi geçinmeleri, birbirlerine kin beslememeleri, zulmetmemeleri için gönderilen dinin adı olduğunu ifade etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve İl Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşmalarının ardından hafız öğrenciler tarafından Kur'an okundu. Erbaş, hafızlara hediyeler verdi.

Daha sonra, Reis'ül-kurra Mustafa Demirkan tarafından hatim duası yapıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kültür Sanat Lüleburgaz Ali Erbaş Kültür Eğitim Güncel Tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });