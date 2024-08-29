Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlara ve Gençlere Vatanın Geleceğini Emanet Edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlara, Kur'an'a gönül verenlere ve Peygambere hakkıyla ümmet olma yolunda yürüyen gençlere vatanın geleceğini emanet edeceklerini belirtti. Erbaş, 100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatanın geleceğini hafızlara, Kur'an'a gönül verenlere ve Peygambere hakkıyla ümmet olma yolunda yürüyen gençlere emanet edeceklerini belirtti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencilere yönelik düzenlenen 100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Programı'na katıldı.

Ankara Millet Bahçesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" diye buyurduğunu aktararak, "Kur'an'ı öğrenenler burada, öğretenler burada. Dolayısıyla biz de en hayırlı olan insanlarla beraberiz. Vatanımızın geleceğini hafızlarımıza, Kur'an'a gönül vermiş, Peygamber Efendimize hakkıyla ümmet olma yolunda yürüyen yavrularımıza emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Peygamberin veda hutbesinde insanlara Kur'an-ı Kerim ve sünnetini emanet bıraktığını belirten Erbaş, "Allah'ın kitabı sizlerin zihinlerinde olacak inşallah. Hayatınızı Kur'an'a göre tanzim edeceksiniz. Esasında bütün Müslümanların vazifesi bu. Ama siz aynı zamanda yürüyen Kur'anlar olacaksınız inşallah. Ne mutlu size, anne babalarınıza, sizi yetiştiren hocalarınıza." açıklamasını yaptı.

Ankara genelinde hafızlık eğitimi gören yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı şenlikte tiyatro gösterisi de sergilendi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Erbaş ankara Dünya Dünya Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
title