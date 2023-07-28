Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, GES projesinin açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Mercan Camisi'ndeki cuma namazının ardından İncesu ilçesinde, 1410 caminin elektriğini karşılayacak, Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin açılışına katıldı. Erbaş'a burada, Vali Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, iş insanı Ahmet Seferoğlu, İl temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti. Erbaş, Camilerin ve Kuran kurslarının enerjilerinin karşılanması için GES sisteminin Türkiye geneline yayılması gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti

Bizim medeniyetimiz hayır, vakıf, iyilik medeniyeti. Kur'an-ı Kerim'de Allah iyileri sever, iyilik yapanları sever diye onlarca ayeti kerime var. Nerede mazlum, mağdur, muhtaç varsa ecdadımız dünyanın farklı noktalarına gitmiş. Yapmış olduğumuz hayırlarla, aldığımız dualar bizi ayakta tutuyor asırlardan beri. Hiçbir zaman devletsiz kalmamamızın hep bağımsızlığımızın muhafaza etmemizin arka planında yaptığımız hayırlarla, aldığımız dualar yatıyor. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İşte 6 Şubat depreminde sadece deprem bölgelerine ülkemizin her köşesinden insanlar koşmadı. Dünyanın her yerinden insanlar koştu. Ne verirsen elinle o gider seninle. Biz ecdadımızdan aldığımız o mirasla nerede mazlum mağdur... Hep mazlumun yanında yer alışımız, hep zalimin karşısında yer alışımızın dualarıyla ayaktayız. Elhamdülillah. O yüzden inşallah hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, hem hayır sahipleri kardeşlerimiz el birliğiyle ülke ekonomisine katkı da sağlayarak ülkemizin bütün şehirlerinde yenilenebilir enerji, GES, gerekirse RES, yani rüzgar enerji sistemi. Bunları yaparak bütün camilerimizin, Kuran kurslarımızın enerjisini karşılama noktasında kararlıyız. Bu konuda bütün müftülerimizi talimatlandırdık dedi.

'GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ PAYI YÜZDE 10'A ULAŞTI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise, Bakanlık olarak Türkiye'nin doğal kaynaklarını daha verimli, ekonomik ve çevre hassasiyetlerini de içine alan bir yaklaşımla ele alıyoruz. Özellikle son 10 yılda fotovoltik güneş teknolojisindeki gelişmeler, verimliliklerindeki artışlar, yatırım maliyetlerindeki düşüş, güneş yatırımlarını ön plana çıkarmış ve böylece lisanslı ve lisanssız kendi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişilerce yapılan lisansız üretim tesisi yatırımlarında çok ciddi bir artış ortaya çıkarmıştır. 2014 yılında 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücümüz tüm kaynaklar içerisinde en büyük artışı göstererek 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 10 bin 200 megavata ulaşmıştır. Böylece toptan kurulu gücümüz içerisinde güneş enerjisi yatırımlarının payı yüzde 10'a ulaşmıştır. Türkiye ulusal enerji planına göre güneş enerjisi yatırımlarının hızla devam edeceği ve toplam güneş enerjisi santrali kurulu gücümüzün 2035 yılında inşallah 53 bin megavata ulaşacağını öngörmekteyiz ifadelerini kullandı. (DHA)