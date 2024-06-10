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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'ye yapılan saldırılara ses vermeliyiz

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, 'Orada zalim işgalcilerin Filistinlilere, Gazzelilere yapmış olduğu bu soykırıma, bu katliama daha fazla ses vermeliyiz.' ifadesini kullandı. Erbaş, başkanlığın 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Orada zalim işgalcilerin Filistinlilere, Gazzelilere yapmış olduğu bu soykırıma, bu katliama daha fazla ses vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, başkanlığın 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi.

İbadetlerin Allah'ın rızasına ulaşma yolu olduğunu vurgulayan Erbaş, haccın müminler için bir arınma ve bağışlanma vesilesi olduğunu söyledi. Erbaş, şunları kaydetti:

"Müminin kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nefsi hataları ve günahları ile yüzleşerek kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarması içindir hac. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü, sorumluluğu, dayanışmayı, fedakarlığı, ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğrenir. Ahiret inancı olmayan bir insanın kötülük yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz? O yüzden hem kendi ahiret bilincimizi hem de çocuklarımızın, gençlerimizin ahiret bilincini geliştirmek için büyük bir mücadele vermemiz lazım. Baki olan Allah'tır. Yaptığımız her şey karşımıza getirilecek, 'Oku bakalım kitabını' denilecek. Amel defterimiz önümüzde açılmış, okuyacağız. Bu bilinçle çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım."

Erbaş, haccın İslam'ın en kapsamlı ibadeti olduğunu belirterek, hacdaki her bir uygulamanın İslami hayatın temel ilkelerini bünyesinde topladığını dile getirdi.

"Gazze'yi, Filistin'i unutmamalıyız"

Haccın bütün müminlerin bir genel kongresi olduğunu, dertlerini burada dile getirdiğini aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan aldığımız şuurla Gazze'yi, Filistin'i unutmamalıyız. Orada zalim işgalcilerin Filistinlilere, Gazzelilere yapmış olduğu bu soykırıma, bu katliama daha fazla ses vermeliyiz. Elimizden ne geliyorsa elimizle yapmaya, dilimizden geleni dilimizle yapmaya daha çok gayret etmeliyiz. Bu zulüm, bu soykırım, bu katliam duruncaya kadar dünyanın dikkatini oraya çekmeliyiz. Bütün Müslümanlar olarak güçlerimizi birleştirerek bu soykırımı durdurabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa susmadan, usanmadan, üşenmeden yapmaya bundan sonra daha fazla gayret etmeliyiz."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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