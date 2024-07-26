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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulmü durdurmak için birlik çağrısı yaptı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta eğitimini tamamlayan 284 hafız için icazet töreninde konuştu ve Gazze'deki zulmü durdurmak için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün Müslümanları bu zulmü ( Gazze ) durdurmak için birliğe beraberliğe davet edeceğiz. Bunu peygamber varisleri olarak ancak biz yaparız, Kur'an sevdalıları yapar, Kur'an hafızları yapar." dedi.

Sinop'ta eğitimini tamamlayan 284 hafız için Gazi Çelebi Spor Salonu'nda icazet töreni düzenlendi.

İstanbul'daki Yeni Cami'nin imamı Emrullah Akbaş törende Kur'an-ı Kerim okudu.

Erbaş, programda yaptığı konuşmada, en hayırlı merasimlerden birinde olduklarını dile getirdi.

Eğitimlerini bitiren hafızları tebrik eden Erbaş, "Bugün Filistin'de, Gazze'de zalim siyonistler Müslümanları bebek demeden, çocuk demeden, masum demeden, üzerlerine bombalar yağdırarak nasıl katlediyor, nasıl soykırım yapıyor işte görüyoruz değil mi? Buna kim engel olacak? Bizler engel olacağız. Susmayacağız, durmayacağız. Elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapacağız. Dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle yapacağız. Kalbimizle zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldığımızı her vesileyle dile getireceğiz. Söylemekten, yapmaktan asla geri durmayacağız." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan zulmü durdurmak için birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün Müslümanları bu zulmü durdurmak için birliğe beraberliğe davet edeceğiz. Bunu peygamber varisleri olarak ancak biz yaparız, Kur'an sevdalıları yapar, Kur'an hafızları yapar. Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi edinen bütün Müslümanlar bu yolda olmalı. Rabb'im hafızlıklarınızı muhafaza eylesin. Muhafaza eylemeyi sizlere nasip eylesin. Kur'an'a göre bir hayat yaşamayı ömrümüzün sonuna kadar sizlere ve bizlere, hepimize nasip eylesin. Geçmişlerimizin kabirleri Kur'an'ın nuruyla pür nur olsun. Sizleri tebrik ediyorum, hocalarınızı tebrik ediyorum, ailelerinizi tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah'a emanet olun."

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 284 öğrenciye hafızlık belgeleri protokol üyelerince verildi.

Programa, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Müftüsü Paşa Bektaş, ilçe müftüleri, protokol üyeleri ve hafızların yakınları katıldı.

Erbaş, hafızlık icazet programından önce de Gençlik Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınevi açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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