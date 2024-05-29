Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki Zulme Tepki Gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımızın 15-20 bine yakın yaşıtı, Gazze'de zalim işgalcilerin bombaları altında can verdi. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine olsun. Rabbimizin yardımı Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle beraber olsun." dedi.

Erbaş, Keçiören Müftülüğünce Bağlum mesire alanında düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu şenliğinde konuştu.

Kur'an kurslarında çocuklara adalet, hoşgörü, sorumluluk, merhamet, yardımlaşma, dostluk, sevgi, sabır, edep, barış, umut, saygı ve cömertlik gibi değerleri aşıladıklarını söyleyen Erbaş, bu değerlerin olduğu bir toplum arzuladıklarını belirtti.

Dünyanın çok sıkıntılı zamanlardan geçtiğini vurgulayan Erbaş, "Burada şu anda 4, 5, 6 yaşlarında 5 bin çocuğumuz var. Çocuklarımız burada şenlik yapıyorlar, eğleniyorlar. Yıl boyu aldıkları eğitimleri burada sergiliyorlar. Ama çocuklarımızın 15-20 bine yakın yaşıtı, Gazze'de zalim işgalcilerin bombaları altında can verdi. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine olsun. Rabbimizin yardımı Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle beraber olsun." diye konuştu.

Müslümanlar olarak elden ne geliyorsa onu yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bütün Müslümanları ve tüm vicdanlı insanları Gazze'de soykırım yapan zalim işgalcilere karşı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Ey zalimler, ey işgalciler, siz insan mısınız? Sizde hiç insanlık kaldı mı? Sizde merhamet, hoşgörü diye bir şey yok. Siz insan olamazsınız. Bunu sürekli, bıkmadan, usanmadan, haykırmamız lazım. İşte bizim yavrularımız haykırıyor. Çocuklarımız bunları söylüyor. Ey zalimler, ey işgalciler, şu çocuklarınızdan utanın."

"Bu servetimizi güzel değerlerle yetiştirmemiz lazım"

Kur'an kurslarına yönelik ilgilerinden dolayı velilere ve öğreticilere teşekkür eden Erbaş, "Bugün ülkemizde milyonlarca okul öncesi çocuğumuz var. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyon öğrencimiz var. 9 milyon üniversite öğrencimiz var. Topladığımız zaman 28 milyon öğrencisi olan bir ülkeyiz. Bu çok büyük bir değerdir, servettir. Bu servetimizi güzel değerlerle yetiştirmemiz lazım. Gençliğimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu değerleri benimsemiş, özümsemiş bir ruhla yetiştirmemiz lazım. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan şu ana kadar mezun olan 1,5 milyona yakın çocuğumuza işte biz bunları öğretiyoruz." diye konuştu.

Erbaş, ülkede yapılan hizmetleri geliştirerek, her alanda güçlenerek dünyaya örnek olacaklarının altını çizerek, "Dünyada nerede bir zulüm, mağduriyet varsa oraya el uzatan, oradaki olumsuzlukların ortadan kalkmasına vesile olan bir milletiz. Cömert, hoşgörülü bir milletiz. Ecdadımız, adaleti dünyaya tanıtmış. Ecdadımıza layık torunlar olarak biz de onların yolunda gitmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.