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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki Durumun Dünyaya Duyurulması Önemli

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu belirtti. Erbaş, Filistin'e Destek Platformu'nun kurulduğunu da hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, " Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulması önemli. Ne kadar çok duyulursa İsrail o kadar sıkışır ve şu anda sıkışmış durumda. Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Önder İmam Hatipliler Derneğinin "Kılavuz Gemisi Projesi" kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya gelen 40 üniversite öğrencisini Diyanet İşleri Başkanlığında kabul etti.

Burada konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının en fazla önem verdiği alanların başında gençlik hizmetlerinin geldiğini belirtti.

Filistin'de yaşananlara değinen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin konusunda bir toplantı yapıldığını ve Filistin'e Destek Platformu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Hazreti Muhammed'in, "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz ediniz" hadisine dikkati çeken Erbaş, "Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulması önemli. Ne kadar çok duyulursa İsrail o kadar sıkışır ve şu anda sıkışmış durumda. Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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