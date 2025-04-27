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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erdemli'de Camilerin Açılışını Yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erdemli'de Camilerin Açılışını Yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erdemli'de yapımı tamamlanan camilerin ve Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, Türkiye genelindeki Kur'an kursları ve eğitim durumu hakkında bilgiler verildi.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan camilerin açılışlarını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilçede bir dizi açılışa katıldı. Program kapsamında 4-6 yaş grubu için hizmet verecek olan Muhammet Mustafa Üzer Kur'an Kursu ile ilçede yapımı tamamlanan camilerin açılışları gerçekleştirildi. Açılış programına, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Erbaş, Türkiye genelinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenci sayısının 100 bini bulduğunu belirterek, "Şu ana kadar 1 milyon 500 bin öğrencimizi mezun ettik. 7-10 yaş grubunda ise 250 bin öğrencimiz eğitim görmekte. Kur'an kurslarımız artık sadece bir ibadethane değil; çocuklarımız için okuma salonları, yatakhaneler, yemekhaneler, kütüphaneler ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı alanları da bünyesinde barındırıyor. Yaptığımız araştırmalarda velilerimizin yüzde 100'e yakın memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, kursu gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Programın devamında protokol üyeleri, açılışı yapılan Koyuncu Merkez Camii'ni ziyaret ederek öğle namazını burada kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Erbaş, daha sonra Mersin'e hareket etti.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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