Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Edirne Valiliğini Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Edirne Valiliğini Ziyaret Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğini ziyaret ederek Vali Yunus Sezer ile görüştü ve şeref defterini imzaladı. Ziyarette çeşitli isimler de yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Yunus Sezer tarafından karşılanan Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Erbaş, Vali Sezer ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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