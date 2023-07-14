Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dinimizi sahih kaynaklardan öğrenelim

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde 15 Temmuz gecesinde milletin birliği ve beraberliğinin, devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığını belirterek, "İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gülhane Camii Yaz Kur'an Kursu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Erbaş, daha sonra Gülhane Camii'nde cuma namazı kaldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde 15 Temmuz gecesinde milletin birliği ve beraberliğinin, devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığını belirterek, "Ancak o gece, Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dahili ve harici hainlerin, düşmanların emellerini boşa çıkardık. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. 'Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır.' Rabbimiz böyle buyuruyor. Nice kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır" dedi.Erbaş, uyarılarda bulunarak, "İstismarcı kişi ve yapıların tuzaklarına bir daha düşmemek için, dinimizi sahih kaynaklardan, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenelim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Sevgili Peygamberimizin sünnetini doğru anlayıp hayatımıza aktaralım. Ailemizde, insani ilişkilerimizde, ticaretimizde, işimizde, hasılı hayatımızın her alanında güveni ve samimiyeti esas alalım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları ailesine, çevresine, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım. Bu vesileyle geçmişten günümüze, muazzez değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak, onların bize emanet bıraktığı değerleri yaşayabilmeyi ve gelecek nesillerimize aktarabilmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.